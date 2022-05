Virovitičko-podravski obrtnici i ove godine sudjelovali na 14. Obrtničkim sportskim igrama u Malom Lošinju

Obrtničke sportske igre, u svom 14. izdanju, održane su od 12. do 15. svibnja u Malom Lošinju i okupile su rekordan broj sudionika. Prema podacima domaćina, Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, oko 840 obrtnica i obrtnika te njihovih članova obitelji i zaposlenika, tijekom tri dana družilo se i natjecalo usedam sportskih disciplina: malom nogometu, kuglanju, stolnom tenisu, tenisu, odbojci na pijesku, pikadu i povlačenju užeta.

U ime Hrvatske obrtničke komore na svečanom otvorenju sudionike su pozdravili potpredsjednik HOK-a Damir Židanić i glavna tajnica Mirela Lekić, a igre je otvorio Zvonimir Novak, ravnatelj Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ekipa Područne obrtničke komore Virovitičko-podravske županije, koju je vodio Ivo Bilić, natjecala se u kuglanju za muškarce, pikadu i povlačenju užeta, dok za ostale sportove nije imala predstavnike obzirom da je bila zastupljena samo s 15 sudionika. No, sportski rezultati ionako su bili u drugom planu, a najvažnije je bilo dobro se zabaviti u ugodnoj atmosferi i prekrasnom otočnom okolišu.

Ukupni pobjednici 14. OSI ponovno su bili članovi ekipe Obrtničke komore Zagreb, drugo mjesto osvojili su domaćini OK Primorsko-goranske županije, dok su treći bili članovi OK Varaždinske županije. Trofej za fair play dobila je ekipa iz OK Bjelovarsko-bilogorske županije.

Podsjetimo da su sudjelovanje ekipe OK VPŽ pomogli Područna obrtnička komora, snoseći troškove prijevoza i dresova, te matična Udruženja obrtnika koja su sufinancirala jedan pansion za svakog svojeg člana.

(POK VPŽ)