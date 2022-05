Završen Centar za posjetitelje Križnica: Na završnoj konferenciji prezentirani moderni turistički sadržaji za uživanje i istraživanje u prirodi

Veliki projekt Općine Pitomača, Centar za posjetitelje Križnica, priveden je kraju. Riječ je o projektu vrijednom 16,3 milijuna kuna sufinanciranom europskim sredstvima. Na danas (petak) održanoj završnoj konferenciji, voditelj projekta Goran Perović predstavio je rezultate projekta.

– Ukupna površina Centra za posjetitelje iznosi 10.762 m², a na njoj se nalazi glavna zgrada u kojoj su smještene multimedijske prezentacijska dvorana, bioistraživačka stanica, multimedijska učionica i prezentacijska dvorana, suvenirnica te vidikovac. Na vanjskom dijelu Centra nalazi se poučna staza, umjetno biološko jezero, a okoliš je uređen s autohtonim biljnim vrstama i odličan za provođenje aktivnosti škole u prirodi – rekao je voditelj projekta Perović, dodavši da je u sklopu Centra uređena i pješačko-biciklistička staza duga 210 metara koja povezuje Centar s rijekom Dravom.

– U cilju neposrednog doživljaja Križnice i rijeke Drave nabavljeni su električni vlak i 20 bicikala, od čega je 10 električnih, a instalirana je i punionica za električna vozila. Posjetiteljima je na raspolaganju i 5 kanua s potrebnom opremom koji će se koristiti za vožnju netaknutom prirodom rijeke Drave i razgledavanje flore i faune – naglasio je Perović.

Centar za posjetitelje Križnica ima opremljenu i bioistraživačku stanicu, opremljenu svjetlosnim mikroskopima, stereoskopskim lupama, aparatom za analizu vode, ključevima za determinaciju ptica, sisavaca, gmazova, riba i ostalom stručnom literaturom koja omogućuje posjetiteljima da pobliže upoznaju zaštićene vrste i bioraznolikost područja Križnice.

Multimedijska prezentacijska dvorana omogućuje posjetiteljima da na inovativan i interaktivan način sudjeluju u kreiranju vlastitog doživljaja izborom sadržaja koji žele projicirati pomoću multimedijske opreme, dok multimedijska učionica omogućuje održavanje edukacijskih radionica, programa škole u prirodi te stručnih skupova i

konferencija. Zgrada je u potpunosti prilagođena osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, opremljena je podiznom platformom i tako omogućuje pristup do vidikovca na kojem se pruža pogled na prirodu i rijeku Dravu.

Zadovoljstvo završetkom projekta čija je provedba trajala pet godina, iskazao je zamjenik načelnika općine Pitomača Marin Aragović.

– Projekt je vrijedan 16,3 milijuna kuna od čega je nešto više od 13 milijuna kuna sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 1,77 milijuna kuna sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Imamo velika očekivanja od ovog projekta, posebice poticaj za otvaranje smještajnih kapaciteta, ugostiteljstva i priliku da se dalje razvija cjelokupna općina Pitomača – rekao je Aragović te dodao kako će Centar uskoro svoja vrata otvoriti svim posjetiteljima.

Partneri na projektu su Turistička zajednica općine Pitomača i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, a projektnu prijavu izradila je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u suradnji s Općinom Pitomačom.

– Kako mi upravljamo zaštićenim područjima u našoj županiji, osim Parka prirode Papuk, ovo je već treći centar u kojem prezentiramo izuzetnu biološki raznoliku, vrijednu i očuvanu prirodu naše županije. Nakon meni najdraže Dravske priče, tu je u međuvremenu bio i Epicentar Sequoia Slatina i sada Centar za posjetitelje Križnica. Naravno i kolege iz PP Papuk su u međuvremenu otvorili izuzetan Geo info centar u Voćinu tako da naša županija definitivno postaje prepoznatljiva u jednom inovativnom načinu interpretacije svojih zaštićenih dijelova prirode i vjerujem da će i ovaj Centar za posjetitelje Križnica pridonijeti i gospodarskom razvoju ovoga kraja, ali isto tako i očuvanju prirode u ovom našem području – rekla je Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica Javne ustanove, partnera na projektu.

Pohvalu Općini Pitomača i partnerima na projektu uputio je i župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

– Ovo je još jedan hvalevrijedan turistički projekt na području Virovitičko-podravske županije. Znamo da je Križnica jedini riječni otok u Hrvatskoj koji je do sada već bio interesantna turistička destinacija, ali većinom za stanovništvo Virovitičko-podravske županije. Upravo ovim Centrom za posjetitelje vjerujem da će Križnica postati još veća turistička destinacija i za ostatak Hrvatske. Pogotovo ako povežemo i ovaj Centar za posjetitelje u Križnici sa svim projektima kulturne i prirodne baštine koje smo do sada odradili. Već sada osjetimo veliki porast dolazaka i noćenja turista. Riječ je o povećanju dolazaka za 51 posto i noćenja za 45 posto. Vjerujem da će svi ovi projekti koje smo do sada realizirali sada početi pokazivati još veći benefit za Virovitičko-podravsku županiju – rekao je Andrović.

Završnoj konferenciji nazočili su i predstavnici SAFU-a, Ana Rajić i Zvonimir Marić, direktorica Turističke zajednice općine Pitomača Ivona Pankasz, predstavnici izvođača radova i drugi sudionici na projektu.

(www.icv.hr, mp; foto: K. Toplak)