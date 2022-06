1. ŽNL U-13 Jakov Džajkić iz Škole nogometa Orahovica najefikasniji strijelac s 32 pogotka

Borba za prvo mjesto koja se vodila do posljednjeg kola pripala je čačinačkoj Mladosti, virovitički ‘narančasto-crni’ ostali su na drugom mjestu, dok je Škola nogometa Orahovica, predvođena najboljim ligaškim strijelcem, Jakovom Džajkićem, došla do trećeg mjesta. Jakov je do titule došao s 32 pogotka što je pet više od drugoplasiranog Domagoja Stojanovića iz Mladosti. Toma Matešić, također iz momčadi Mladosti, bio je treći, Stjepan Modrić iz Gradine četvrti, a Simon Majstorović iz Graničar Bušetine peti ligaški strijelac.

LISTA STRIJELACA

32 POGOTKA

Jakov Džajkić (3 KU) (Škola nogometa Orahovica)

27 POGODAKA

Domagoj Stojanović (Mladost Čačinci)

25 POGODAKA

Toma Matešić (Mladost Čačinci)

23 POGOTKA

Stjepan Modrić (Gradina)

22 POGOTKA

Simon Majstorović (Graničar Bušetina)

21 POGODAK

Roko Rađenović (1 KU) (Škola nogometa Orahovica)

18 POGODAKA

Ivan Stolnik (1 KU) (Podgorje)

17 POGODAKA

Šime Jurlina (Mladost Čačinci)

13 POGODAKA

Patrik Dumić (Virovitica)

10 POGODAKA

Viktor Abramović (Virovitica)

Ivan Beštek (Mladost Čačinci)

(www.icv.hr, mra, foto: facebook, ŠN Orahovica)