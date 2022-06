1. ŽNL U-9 Jan Balogović stigao do titule najboljeg strijelca s šest pogodaka prednosti nad Karlom Kojadinom

Graničar Bušetina ovosezonsko natjecanje u kategoriji pionira do devet godina završila je na visokom trećem mjestu iza Virovitice i Suhopolja koji su do samog kraja vodili borbu za naslov, no u njihov klub stigla je titula za najboljeg strijelca koja je pripala Janu Balogoviću. Jan je bio najefikasniji s 37 postignuta pogotka, a iza njega je ostao suhopoljski dvojac, Karlo Kojadin i Ivano Hajmaši. Po 18 pogodaka postigli su Petar Iličić iz Virovitice te Viktor Utješinović iz Pitomače, dok je Gabrijel Jurić iz Bratstva postigao pogodak manje.

LISTA STRIJELACA

37 POGODAKA

Jan Balogović (Graničar Bušetina)

31 POGODAK

Karlo Kojadin (Suhopolje)

30 POGODAKA

Ivano Hajmaši (Suhopolje)

18 POGODAKA

Petar Iličić (Virovitica)

Viktor Utješinović (1 KU) (Pitomača)

17 POGODAKA

Gabrijel Jurić (Bratstvo (GB))

15 POGODAKA

Jakov Bezak (Virovitica)

12 POGODAKA

Matko Hegedušić (Virovitica)

10 POGODAKA

Karlo Balogović (Graničar Bušetina)

Matijas Mioljević (2KU) (Slatina)

(www.icv.hr, mra)