Donosimo raspored ljetnih događanja u Virovitici: Za Rokovo stižu Ivan Zak, Vanna, Jole i Slavonske Lole!

Kako temperatura raste, tako se i Virovitica intenzivno priprema za događanjima, turnirima, predstavama, izložbama i koncertima bogato ljeto.

KNJIŽEVNI SUSRET SA ZORANOM FERIĆEM

Već sutra, u četvrtak, 2. lipnja, održat će se predstavljanje romana “Putujuće kazalište” autora Zorana Ferića u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica. Početak je u 18 sati.

UTRKA 1234 – DOŽIVJETI STOTU

Ovaj vikend, u nedjelju, 5. lipnja, nakon dvije godine stanke vraća se UTRKA 1234 – Doživjeti stotu. U organizaciji Grada Virovitice, Turističke zajednice grada Virovitice, Sportske zajednice grada Virovitice, Informativnog centra Virovitica i suorganizaciju Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije na kružnoj stazi u centru grada s asfaltnom podlogom i ove godine očekuje se više od 1000 trkača ne samo iz Virovitice i Virovitičko–podravske županije, već i šire. Dužina utrke ovisi o uzrastu te se trči na 100 metara, 150 metara, 300 metara, 617 metara ili 1234 metara. Za sve sudionike predviđene su prigodne majice, a za prva četiri mjesta u svim kategorijama i medalje. Utrka se trči u 17 kategorija, od najmlađih do učenika srednjih škola. Za utrku nema kotizacije. Prijave se primaju online, te putem e-mail adrese: zsu.vtc@vt.htnet.hr do 3. lipnja do 12 sati.

Startni brojevi se mogu preuzeti na dan utrke od 13.30 sati. Start prve utrke je u 15 sati, a posljednje u 18.30 sati.

17. VIROVITIČKI PLANINARSKI SUSRETI

Osim utrke 1234, ove nedjelje, 5. lipnja, u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva “Papuk” održat će se 17. Virovitički susreti planinara na prostoru Razbojišta na 9. Virovitičkom ribnjaku. Dođite i uživajte u organiziranim šetnjama planinarskim stazama, igrama iznenađenja i ručkom uz tamburaše u prekrasnoj prirodi virovitičke Bilogore.

IVAN MEŠTROVIĆ – PORTRETI SUVREMENICA I SUVREMENIKA

Gradski muzej Virovitica vas poziva na otvorenje izložbe „Ivan Meštrović – portreti suvremenica i suvremenika“ koja će se održati u petak, 10. lipnja, u izložbenoj dvorani Gradskog muzeja Virovitica s početkom u 19.30 sati. Izložba će biti otvorena do 22. srpnja, a organizirana je u suradnji s Muzejima Ivana Meštrovića.

VIROVITIČKO KAZALIŠNO LJETO

U petak, 10. lipnja, počinje Virovitičko kazališno ljeto svečanom premijerom predstave Tango u Kazalištu Virovitica. Tijekom lipnja posjetitelji će u okviru Virovitičkog kazališnog ljeta moći pogledati i predstave Potonuće Titanika, Stanko i Oliver, bećarski mjuzikl „Đuka Begović“, Duhovi izvanzemaljci, Tartuffe, Tartuffe, Tartuffe i Fritzspiel.

Predstave će se održati u Kazalištu Virovitica, a ulaz je besplatan za sve posjetitelje.

MOTO SUSRETI

U subotu, 11. lipnja, Moto klub Kumovi organizira 16. Moto susrete. Uz defile bajkera ulicama grada i moto igre, i ovogodišnji susreti završit će rock koncertom benda FAIR PLAY iz Slavonskog Broda za sve posjetitelje na prostoru Šištata.

ČITANJE POD ZVIJEZDAMA

U organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Virovitici u utorak, 14. lipnja, prvi put će se održati Čitanje pod zvijezdama u prekrasnom ambijentu dvorišta Palače Pejačević uz virovitičke autore i njihove goste.

SVIRKA U PALAČI

Turistička zajednica grada Virovitice, Klub mladih Virovitica, Savjet mladih grada Virovitice i Virovitička kulturna alternativa – VIKA i ove godine organiziraju Svirku u Palači. U petak i subotu, 29. i 30. srpnja, posjetitelji mogu uživati na rock večerima pod zvijezdama u dvorištu Palače Pejačević uz žestoke nastupe bendova LOVELY QUINCES, THEM MOOSE RUSH, THE STRANGE i MARKA MRAKOVČIĆA.

DAN GRADA VIROVITICE – ROKOVO 2022

U organizaciji Grada Virovitice i Turističke zajednice grada Virovitice u planu je i proslava Dana grada Virovitice – Rokovo 2022. U petak, 12. kolovoza, nakon defilea Gradske glazbe i mažoretkinja i promenadnog koncerta na prvom danu Rokova nastupit će virovitički bend ČISTA PETICA i IVAN ZAK. U subotu, 13. kolovoza, u organizaciji Kluba mladih i Savjeta mladih Virovitica održat će se VT ROCK FEST s nastupima bendova OUAGADOUGOU, FREEWAY i INDIAN SUMMER BAND, a od 22 sata slijedi romantični koncert VANNE. U nedjelju, 14. kolovoza, započinje trodnevni 11. VIROVITIČKI ULIČNI FESTIVAL – popularni VUF, uz brojne predstave, mađioničare, akrobate, žonglere, bubnjare i veliki fire show.

Gradski muzej i Gradska knjižnica i čitaonica pripremaju bogati kulturni program s otvorenjima izložbi, predstavljanjima knjiga, tribinama i brojnim radionicama. Tijekom dana u samom centru Virovitice veliku izložbu uz brojne goste priprema i virovitički OLDTIMER klub, a u večernjim satima posjetitelji mogu uživati uz tradicijsku glazbu Slavonije i Podravine na velikoj SMOTRI FOLKLORA – ROKOVO 2022. i koncertu Žige i Bandista. Uz brojne programe i nastupe virovitičkih udruga, održat će se i sportski turniri u nogometu, tenisu, šahu, ribolovu i karateu, a na SRC VeGeŠKa nam se vraća i uvijek atraktivna Noć košarke. U ponedjeljak, 15. kolovoza, održat će se tradicionalni ViroKREATIVA sajam tradicijskih proizvoda i rukotvorina, a u večernjem terminu, nakon revije unikatnog nakita i proglašenja najdizajnera Virokreative, nastupit će popularni JOLE.

Sam dan Rokova, 16. kolovoza, započinje tradicionalnom budnicom Gradske glazbe Virovitica ulicama grada. Svečanom svetom misom i procesijom obilježit će se dan zaštitnika naše župe, sv. Roka, a cjelokupni program Rokova završit će koncertom SLAVONSKIH LOLA i spektakularnim vatrometom.

– Zahvaljujemo svim našim institucijama, udrugama i klubovima koji su se i ove godine uključili i pripremili iznimno bogat i raznolik program Ljeta u gradu. Pozivamo sve građane i posjetitelje da nam se pridruže i uživaju na brojnim događanjima, od sportskih turnira, utrka, kazališnih predstava, uličnih festivala, izložbi, koncerata… – poručuju iz Turističke zajednice grada Virovitice.

