EP u karateu za kadete i juniore: Nikola Gondi postigao odlične rezultate

Proteklog vikenda u Pragu je održano Europsko prvenstvo u karateu za kadete i juniore. Na prvenstvu je nastupio i član Karate kluba Virovitica, Nikola Gondi.

Gondi je u prvoj borbi pobijedio predstavnika Slovenije, a u drugoj je bio bolji od predstavnika Nizozemske. U trećoj borbi poražen je 1:0 od predstavnika Francuske.

Kako je Francuz poražen u četvrtom kolu od predstavnika Azerbajdžana, Gondi je izgubio priliku da repesažom stigne do brončane medalje. Ipak, to je odličan rezultat za Nikolu jer mu je to prvi nastup na Europskom prvenstvu.

(www.icv.hr, mš, foto: ilustracija)