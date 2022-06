FOTO Donosimo djelić atmosfere s prvog izdanja velikog adrenalinskog trkačkog spektakla “Klopotec Trail Pitomača 2022.”

Općina Pitomača danas (subota) je bila domaćin velikog trkačkog spektakla s međunarodnom ‘notom’, dugo iščekivanog “Klopotec traila” koji je ove godine ugledao svoje prvo izdanje. Sudionici utrke, njih čak 270, natjecali su se na kraćoj stazi od 7 kilometara (+D 190 metara) i na dužoj stazi od 14 kilometara (+D 360 metara). Start i cilj bio je kod društvenog doma u Sedlarici. Utrka je bila trail koncepta, a staze koje su kružnog tipa bile su u potpunosti označene. Podloga je bila makadam, kolni put, planinarska staza i ponešto asfalta.

Treba spomenuti da je ‘trail’ održan uz financijsku podršku projekta EAGLE, financiranog iz programa Interreg Prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska. Projekt je to Općine Pitomača, Turističke zajednice općine Pitomača i Šumarije Mecsekerdo iz Pečuha. Riječ je o projektu kroz koji se, na području općine Pitomača, gradi nova turistička atrakcija – Turistički informativni centar Klopotec koji će biti početna točka za ovakve i slične aktivnosti, a to su hodanje, trčanje, vožnja brdskim biciklima, kao i održavanje tradicionalnih vinskih manifestacija poput Martinja i Vincekova uz koje idu i gastronomske delicije i vrhunska vina. TIC Klopotec u fazi je izgradnje, a kako trenutno izgleda mogli su danas vidjeti sudionici utrke koji su u svojoj ruti prošli i lokaciju na kojoj se on gradi.

Vratimo se utrci, koja je danas privukla trkače iz svih krajeva Hrvatske, a nastupili su i gosti iz Mađarske – predstavnici partnera na projektu EAGLE, Šumarije Mecsekerdo te njihovi partneri i suradnici. Zanimljivo je istaknuti kako je utrka privukla i studente iz Kine i SAD-a.

“Klopotec trail Pitomača 2022.” onima koji trče trail utrke, bio je pravo ‘otkrivenje’. Kažu kako je staza bila iznimno zanimljiva, ali i zahtjevna, po onoj, “pa po lojtrici gor, pa po lojtrici dol”, odnosno po bregu, pa niz njega, puno uspona i strmina, kroz vinograde, kraj stabala trešanja… Bila je tu i logistika, a najviše je oduševila “umjetna kiša” u šumi koju su kreirali vatrogasci. Trkači kažu da je to osvježenje bilo sjajno…

U ženskoj konkurenciji, u utrci na 14 kilometara pobjedu je odnijela fantastična Sara Špiranec, inače članica Atletskog kluba Virovitica. Utrku je istrčala u vremenu 1:02:40. Drugo mjesto zauzela je Tatjana Bačan (IND) s vremenom (1:15:37), a treće Rita Becze (Tajfutasert – Pecs Alapitvany) s vremenom 1:17:51.

-Staza je bila dobra, svidjela mi se. Bilo je tu ponešto nizbrdica i uzbrdica, od kojih su neke bile izrazito strme. Što se tiče organizacije, s obzirom da je riječ o prvom izdanju ovog traila, zaista sve pohvale – rekla je kratko pobjednica koja inače trenira šest do sedam puta tjedno, a trenutno se nalazi u natjecateljskoj fazi pa su treninzi češći i intenzivniji.

U muškoj konkurenciji najbolji je bio Mateo Ledinski iz Atletskog kluba Bjelovar (1:03:19). Drugo mjesto zauzeo je Alen Maltar (TK Kotoripski Begaci) s vremenom 1:06:46, a treće Dario Lebinec (Pitomo aktivni) istrčavši utrku u vremenu 1:07:11.

Rezultate u utrci na 7 kilometara, kao i pojedinačne rezultate po dobnim kategorijama u obje utrke možete pogledati OVDJE.

Medalje i prigodne nagrade pobjednicima, te srebrnim i brončanim trkačima uručili su saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement i domaćin, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji su također bili aktivni u današnjem trailu istrčavši utrku na 7 kilometara.

Svakako treba istaknuti i velik broj volontera, djelatnika Policijske postaje Pitomača i vatrogasce DVD-a Sedlarica koji su dali svoj obol, dok se za sigurnost natjecatelja brinuo i tim spašavatelja HGSS Stanice Orahovica.

Donosimo djelić atmosfere s prvog “Klopotec Trail Pitomača 2022.”, zavirite u fotogaleriju…

