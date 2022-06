Godišnja skupština Češke besede VPŽ: Naš cilj i smisao je njegovati češku kulturu, jezik, običaje i tradiciju u zajednici u kojoj živimo

U petak, 10. lipnja u koncertnoj dvorani virovitičke Glazbene škole “Jan Vlašimsky” održana je treća redovna skupština Češke besede Virovitičko-podravske županije.

Predsjednica Češke besede VPŽ, Jasna Per Kožnjak, podnijela je izvješće o radu u protekloj godini.

-Zbog epidemiološke situacije nije bilo moguće ostvariti sve zacrtane planove, ali neke smo ipak uspjeli ostvariti. Više aktivnosti proveli smo u proteklih pet mjeseci tekuće godine nego tijekom cijele 2021. Ono što je naš cilj i smisao okupljanja, a koji stalno ističemo, je njegovati češku kulturu, jezik, običaje i tradiciju u zajednici u kojoj živimo. Isto tako, podržavati i uključiti se u aktivnosti Saveza Čeha, krovne organizacije svih beseda. Želja nam je i dalje njegovati i produbljivati odnose s prijateljima iz Vyškova – rekla je u svom izvješću Per Kožnjak.

Posebno važno za istaknuti je da je 4. listopada 2021. osnovan zbor Češke besede VPŽ. U ovom kratkom periodu djelovanja ovi zaljubljenici pjesme uvježbali su češke i hrvatske pjesme. Dirigentica Zbora je magistrica glazbe Barbara Bogojević Brdar. Naglasak Zbora je na njegovanju češke moravske i hrvatske narodne melodije. U budućnosti planiraju nastupe na raznim kulturnim programima u Virovitici, u drugim besedama i na manifestacijama u organizaciji Saveza Čeha.

Češka beseda VPŽ ostvaruje suradnju i s kulturnim institucijama u gradu, Glazbenom školom “Jan Vlašimsky”, Kazalištem Virovitica i Gradskom knjižnicom i čitaonicom Virovitica u kojoj se trenutno odvija tečaj češkog za odrasle. Djeca u Virovitici imaju mogućnost učiti češki jezik po modelu C u njihove dvije osnovne škole te u Gimnaziji, a time im se otvaraju horizonti u svijet i u Češku republiku.

-Mi Česi u Virovitici želimo biti poveznica između češkog i hrvatskog naroda među gradovima prijateljima, Virovitice i Vyškova i nudimo sve svoje resurse s kojima raspolažemo da se to prijateljstvo učvrsti i razvija nadalje. Bit ćemo sretni da nam se na tom putu pridruže i naši sugrađani Virovitice. Manifestacijom sadnje lipe prijateljstva u Gradskom parku pokazali smo da navedene težnje ostvarujemo i u stvarnosti. Hrvatska je naša domovina, ovdje smo se rodili, ovdje radimo, živimo, podižemo djecu, ali jedan dio našeg srca pripada i pradomovini naših predaka Čeha. Sve to je potvrda da smo dobro integrirani u društveni život grada i županije – naglasila je Jasna Per Kožnjak.

Na samom kraju zahvalila se svim institucijama s kojima su dosad ostvarili uspješnu suradnju, kao i tajniku Češke besede VPŽ Zdravku Peru, dopredsjednici Vlasti Despotovski, Sandi Mioković i ostalim entuzijastima koji pridonose radu udruge. Više o svemu OVDJE.

(www.icv.hr, Češka beseda VPŽ)