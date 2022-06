HEP za sutra najavio radove: Evo tko će i kada ostati bez struje

Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica najavila je radove na području Gradine i Špišić Bukovice.

Do privremene obustave isporuke električne energije doći će sutra (utorak) u Gradini, u predviđenom vremenu od 09:00 do 11:00 sati, a bez struje će ostati stanovnici ulice Vladimira Nazora, kućni brojevi od 41 do 103, te kućni brojevi od 44 do 96.

Električne energije neće biti niti u Virovitici, također u predviđenom razdoblju od 9:00 do 11:00 sati, a bez struje će ostati stanovnici ulice Augusta Šenoe od kućnog broja 1 do 23, te stanovnici ulice Tomaša Masaryka kućni broj 5.

Do privremene obustave isporuke električne energije doći će i u Špišić Bukovici u predviđenom vremenu od 10:00 do 11:00 sati, a bez struje će ostati stanovnici ulice Pavleka Miškine, kućni broj 2, te stavnovnici Vinogradske ulice od kućnog broja 1 do 5, te od kućnog broja 2 do 8.

Ukoliko nastanu nepredviđene vremenske okolnosti, radovi se odgađaju.

(www.icv.hr, HEP)