IVANJE 2022. Treći noćni malonogometni turnir u Vukosavljevici: 11 ekipa u borbi za naslov i nagrade

Nogometni klub Mladost iz Vukosavljevice, u sklopu obilježavanja Dana općine Špišić Bukovica – Ivanja, po treći puta organizira noćni malonogometni turnir.

Turnir će se odigrati u petak, 17. i subotu, 18. lipnja na terenu nogometnog kluba Mladost u Vukosavljevici.

Prvog dana igraju se utakmice po skupinama.

Skupina 1.

1. Mr. Jack

2. Pilana Grbičin

3. Melex

4. NK Dinjevac

Skupina 2.

1. OPG Jarnjak Sljepčević

2. Boo kog Ra

3. Alkobali

4. NK Bušetina

Skupina 3.

1. Duga

2. Vaginalna manipulacija

3. Propali pokušaj 3

Raspored petak, 17. lipnja:

Teren 1

20.00 Mr. Jack – Melex

20.25 OPG Jarnjak Sljepčević – Book of Ra

20.50 Mr. Jack – Pilana Gbičin

21.15 Book of Ra – NK Bušetina

21.40 OPG Jarnjak Sljepčević – Alkobali

22.05 Pilana Grbičin – Malex

22.30 Book of Ra – Alkobali

22.55 Pilana Grbičin – NK Dinjevac

Teren 2

20.00 Duga – Propali pokušaj 3

20.25 Alkobali – NK Bušetina

20.50 Duga – Vaginalna manipulacija

21.15 Melex – NK Dinjevac

21.40 Vaginalan manipulacija – Propali pokušaj 3

22.05 Mr. Jack – NK Dinjevac

22.30 OPG Jarnjak Sljepčević – NK Bušetina

Po tri najbolje momčadi iz skupina 1. i 2. te dvije najbolje iz skupine 3. plasirat će se u drugi dio natjecanja, koji se igra u subotu, 18. lipnja. U drugom dijelu izvlačenjem će biti formirane dvije skupine po četiri ekipe. Nakon razigravanja po dvije najbolje momčadi iz svake od tih skupina plasirat će su u polufinale.

(www.icv.hr, mš)