Kino Park: Ovog vikenda pogledajte “Jurski svijet: Carstvo” i “Odvažna Iva i skriveno blago Maglograda”

Ovoga vikenda u virovitičkom kinu Park pogledajte dvije nove projekcije. U subotu, 11. lipnja u 19 sati, možete pogledati epsku akcijsku avanturu “Jurski svijet: Carstvo”.

Izvorno ime: Jurassic World Dominion

Redatelj: Colin Trevorrow

Žanr: epska akcijska avantura

Uloge: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise

Trajanje filma: 146 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Ovog ljeta doživite epski završetak Jurske ere kada se dvije generacije prvi put udružuju. Chrisu Prattu i Bryceu Dallasu Howardu pridružuju se dobitnica Oscara Laura Dern, Jeff Goldblum i Sam Neill u Jurskom svijetu: Carstvo, smjeloj, pravodobnoj i novoj avanturi koja oduzima dah. Od arhitekta i redatelja Jurskog svijeta Colina Trevorrowa, Carstvo se odvija četiri godine nakon što je Isla Nublar uništen. Dinosauri sada žive – i love – zajedno s ljudima diljem svijeta. Ova krhka ravnoteža će preoblikovati budućnost i odrediti, jednom zauvijek, hoće li ljudska bića ostati vrhunski grabežljivci na planetu koji sada dijele s najstrašnijim stvorenjima u povijesti. Jurski svijet: Carstvo, od Universal Picturesa i Amblin Entertainmenta, pokreće franšizu vrijednu više od 5 milijardi dolara na smion, neistražen teritorij, s nikad viđenim dinosaurima, vratolomnom akcijom i zapanjujućim novim vizualnim efektima. U filmu se pojavljuju novi članovi glumačke ekipe DeWanda Wise (Shes Gotta Have It), Mamoudou Athie, nominirani za nagradu Emmy (Arhiv 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) i Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Povratna glumačka postava filma uključuje BD Wonga kao dr. Henryja Wua, Justice Smitha kao Franklina Webba, Daniellu Pinedu kao dr. Ziu Rodriguez i Omar Syja kao Barryja Sembenea. Jurski svijet: Carstvo režirao je Colin Trevorrow, koji je Jurski svijet iz 2015. doveo do rekordnih 1,7 milijardi dolara na kino blagajnama. Scenarij potpisuju Emily Carmichael (Battle at Big Rock) i Colin Trevorrow iz priče Dereka Connollyja (Jurassic World) & Trevorrowa, temeljene na likovima koje je stvorio Michael Crichton. Jurski svijet: Carstvo produciraju priznati producenti franšize Frank Marshall p.g.a. i Patrick Crowley p.g.a. a izvršni producenti su legendarni, Oscarom nagrađeni kreator franšize Steven Spielberg, Alexandra Derbyshire i Colin Trevorrow.

A u nedjelju, 12. lipnja u 17 sati, pogledajte animirani film “Odvažna Iva i skriveno blago Maglograda” sinkroniziran na hrvatski.

Izvorno ime: Pil’s Adventures

Redatelj: Julien Fournet

Žanr: animirani

Uloge:

Trajanje filma: 89 min

Godina: 2021

Država: Francuska

Sadržaj filma: Iva je siroče koje živi na ulicama srednjovjekovnog grada. Ona ima svoje tri pripitomljene lasice i preživljava tako što uzima hranu iz dvorca zlokobnog Tristaina. Jednog dana, zli namjesnik Tristain baca kletvu na princa Rolanda, čemu Iva srećom svjedoči. Iva i njezina ekipa tada kreću u nezaboravnu avanturu spašavanja Rolanda, prijestolonasljednika koji je kletvom pretvoren u neobičnu životinju. U pokušaju spašavanja princa Iva će preokrenuti cijelo kraljevstvo i naučiti da se plemenitost može pronaći na najneobičnijim mjestima.

(Kino Park)