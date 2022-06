“Nekada naši maturanti, sada studenti”: Troje mladih glazbenih umjetnika pokazalo svoju virtuoznost

Glazbena škola Jan Vlašimsky u auli virovitičkog Gradskog muzeja jučer (srijeda) je organizirala koncert pod nazivom “Nekada naši maturanti, sada studenti”.

– Ovom prilikom predstavilo se troje naših nekadašnjih maturanata koji su nastavili glazbeno obrazovanje na visokoškolskim ustanovama. S oduševljenjem sam prihvatio ideju Sanje Spahije, koja je bila idejna začetnica ovog koncerta. Uložila je niz sati za pripremu i uvježbavanje ovog koncerta, a nadam se da ćemo i ubuduće nastaviti sa sličnim koncertima – rekao je ravnatelj Glazbene škole Jan Vlašimsky Damir Mihaljević.

Nekoliko riječi o koncertu rekla je Sanja Spahija, koja je na klaviru pratila umjetnike.

– Naši nekadašnji učenici svojim nastupom pokazali su ono što su naučili u dosadašnjem školovanju. Nažalost, Dinko Magenhajm zbog osobnih razloga nije mogao nastupiti, a nadam se da ste uživali u njihovoj izvedbi – rekla je Sanja Spahija.

Uvod u svaku izvedbu mladih umjetnika nizom relevantnih informacija napravio je profesor Perica Mihaljević.

Koncert je otvorio student trombona treće godine Muzičke akademije u Zagrebu Virovitičan Dorian Hercigonja izvedbom Cocertina for Trombone and String Orchestra op 45/7 Larss – Erika Larsona.

Nakon njega Gabriela Šipek iz Kloštra Podravskog, studentica druge godine solo pjevanja na Akademiji za kulturu i izvedbenu umjetnost u Grazu, svojim sopranom otpjevala je pjesme Johannesa Bramsa i Dore Pejačević, a Sanja Spahija izvela je solo na klaviru jednu pjesmu Dore Pejačević.

Renato Mlinarić, student četvrte godine tube Akademije za kulturu i izvedbenu umjetnost u Grazu, izveo je djelo Ralpha Vaughan Williamsa Concerto for Bass Tuba.

Koncert je zaključila Gabriela Šipek otpjevavši pjesme Josipa Hatzea Lađa u noći i Victora Herberta I want to be a prima donna (The enchantress).

Publika, koja je u potpunosti napunila prostor, s oduševljenjem je pljeskom zahvalila umjetnicima na izvedbi.

– Današnji izvođači su već tijekom svog školovanja u Virovitici obećavali svojim radom. Pokazali su svoju veliku volju i trud, a znanje i vještine su stjecali tijekom godina kod nas u školi, a to su nastavili i na akademijama u Grazu i Zagrebu. To je proces koji traje uz jako puno truda i odricanja, a najviše vježbe. Ništa se to samo ne može naučiti. Vidjeli ste njihovu virtuoznost i interpretaciju večeras. To je sve popraćeno mimikom i glumom. Oni su kompletni glazbenici za njih će se još čuti – rezimirao je ravnatelj Damir Mihaljević.

