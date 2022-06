Objavljen Javni poziv za sufinanciranje električnih vozila, evo svih detalja o iznosima koje možete dobiti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upravo je objavio “Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila“ u kojem je službeno definiran datum početka dodjele poticaja te su objašnjenja svih detalja. Prijave na natječaj za sufinanciranje električnih vozila počinju 27. lipnja u 8 sati , odnosno prodajni predstavnici će od tada putem Fonda moći započeti s prijavama aplikacija korisnika za sufinanciranje vozila. Detalje o načinu podnošenja prijave, potrebnoj dokumentaciji i realizaciji kupnje uz poticaje možete pronaći na stranici Fonda, piše Poslovni.hr.

No, ako vam se upute Fonda čine prekomplicirane, a želite nabaviti električno vozilo, opcija je i da se učlanite u Udrugu vozača električnih vozila Strujni krug gdje će vam poslati pojednostavljene upute. Također, možete sudjelovati i u njihovoj Telegram grupi u kojoj se već svakodnevno priča o poticajima, članovi dijele savjeta prema prošlogodišnjem iskustvu, a ujedno je to i komunikacijski kanal kojim najbrže možete doći do svih željenih informacija. Kako pojašnjava Hrvoje Prpić, predsjednik Strujnog kruga, ako se u narednim tjednima namjeravate prijaviti za poticaje, odnosno kupovati električno vozilo, svakako dobro razmislite o članstvu u udruzi jer pri kupovini možete ostvariti dodatne popuste i do 100 tisuća kuna. Za poticanje kupnje energetski učinkovitih vozila Fond je u 2022. osigurao 108,3 milijuna kuna. U odnosu na prošlu godinu, povećali su ukupni budžet za građane i tvrtke koji će sad iznositi 103,3 milijuna kuna, prošle godine su osigurali 90 milijuna kuna, dok je ostatak budžeta od 5 milijuna kuna namijenjen za javni sektor. Iz Fonda su već prije najavili da će način prijave za građane i tvrtke biti istovjetan prošlogodišnjem. Krajem svibnja objavljen je javni poziv za iskaz interesa prema distributerima automobila, a danas i javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila za građane i tvrtke. Iznosi poticaja po vozilu ove se godinu neće mijenjati te će iznositi 20 do 70 tisuća kuna, ovisno o kategoriji vozila i vrsti pogona. To znači da će se i ove godine provedba dodjele bespovratnih sredstava za kupnju ekoloških vozila provoditi po proceduri koja je uvedena lani, a pokazala se kao efikasnija od dotadašnje prakse. Naime, prošle je godine uveden nov, izmijenjeni proceduralni način, prema kojem se izbjegao famozni “najbrži prst”, odnosno model prema kojem su poticaje dobivali oni koji su se uspjeli prvi prijaviti. Osim što su takav sustav kritizirali i građani i pravne osobe, on je bio i neuspješan jer je na koncu samo 50 posto građana kojima je poticaj odobren, taj poticaj i iskoristilo. Novim sustavom građani i pravne osobe na javni poziv više se ne prijavljuju neposredno, već putem ovlaštenih trgovaca motornih vozila u Republici Hrvatskoj. Tako će i ove godine Fond prvo raspisati javni poziv na koji će se moći javiti trgovci koji će putem aplikacije Fonda prijaviti prodajna mjesta i dostupne modele vozila. Na njihovim prodajnim mjestima građani i pravne osobe dobit će ponudu za vozilo i trgovci će za njih obaviti prijavu za poticaje.

Dakle, oni koji žele poticaje i dalje će morati biti brzi, odnosno pripremiti se prije objave javnog poziva, što znači proučiti ponudu vozila za koja mogu aplicirati za potpore i koja se nude na našem tržištu, a takvih je svakim danom sve više.

Prema informacijama iz Fonda, iskorištenost sredstava s prošlogodišnjeg javnog poziva je puno bolja nego je to bilo prethodnih godina, no točnu analitiku još uvijek nemaju. Razlog je i to što se rok za kupnju vozila, odnosno iskorištavanje rezerviranih sredstava prolongirao zbog produženih rokova isporuke automobila na globalnoj razini.

Procedura nakon uspješne rezervacije poticaja je, dakle, poput lanjske. Kupac će biti dužan uplatiti minimalni predujam od 7 posto traženih sredstava Fonda, primjerice ako se traži poticaj od 70.000 kuna, trgovcu će morati uplatiti 4900 kuna. Rok isporuke i korištenja poticaja bit će devet mjeseci od odobrenja sufinanciranja.

Daleko najtraženija vozila za sufinanciranje prošle godine bili su električni automobili, za koje se će se i ove godine moći dobiti 70.000 kuna. Primjerice, lani su sredstva rezervirana za 1943 vozila, od čega je 1785 električnih, 157 plug-in hibridnih te jedno vozilo na ukapljeni prirodni plin. Za plug-in hibride (priključni punjivi hibridi) će se i dalje moći dobiti 40.000 kuna, a za električna vozila L1-L7 kategorije (mopedi, motocikli, laki četverocikli) 20.000 kuna.

Lani je daleko najtraženiji model bio električni Renault Twingo Z.E. No, njegova cijena je ove godine znatno veća nego lani. Dok je u vrijeme poticaja 2021. Twingo Z.E. koštao 150.000 kuna, i uz poticaje se mogao kupiti za 90.000 kuna (40% ukupne vrijednosti), a u 2020. još manje – 140.000 kuna (uz poticaje već za 85 tisuća kuna), ove godine se prodaje za 183.900 kuna. Uz poticaje od 70.000 kuna, kupac će električni Twingo moći kupiti za 113.900 kuna. Najpovoljniji električni automobil na našem tržištu ove godine jest Dacia Spring s cijenom od 166.500 kuna. Za Spring se neće moći dobiti punih 70.000 kuna, jer to prelazi 40% vrijednosti vozila. No, tih 40 posto iznosi 66.600 kuna, pa će se Spring moći kupiti za 99.900 kuna.

Još jedan model iz Renault grupacije koji je nedavno stigao na tržište – Megane E-Tech Electric – također bi mogao biti vrlo tražen. Njegova cijena počinje od 275.900 kuna, a tu je i Renault Zoe koji stoji 280.900 kuna. Volkswagenov najpopularniji električni model jest i njihov najpovoljniji automobil na struju ID.3 koji starta s cijenom od 333.337 kuna, a još je u ponudi ID.4 s cijenom od 362.963 kuna. Hyundaijeva ponuda električnih modela započinje s modelom Kona Electric s cijenom od 259.990 kuna (s većom baterijom od 64 kWh stoji od 301.490 kuna), dok nedavno na tržište pristigli model Ioniq 5 stoji od 329.990 kuna, a njegov modelski brat blizanac Kia EV6 stoji od 329.999 kuna.

Na tržište je stigao i Fiatov mali automobil na struju – Fiat 500e s baterijom od 42 kWh koji uz Icon Launch Edition opremu stoji 276.412 kuna. Opel u ponudi ima električnu Corsu-e i Mokku-e, koja stoji od 283.580 kuna. Istu tehnologiju s elektromotorom od 136 KS i baterijom kapaciteta 50 kWh Opelovi modeli dijele s Peugeotom 208 electric koji stoji 264.400 kuna i Peugeotom 2008 electric koji košta 284.400 kuna.

Tesla je svojim uspjehom prodrmala globalnu autoindustriju. Lani je Tesla Model 3 bio najprodavaniji električni model u Europi, a odlično se prodavao i u Hrvatskoj gdje je Tesla imala ukupno 234 registracije. Tesla Model 3 stoji od 404.990 kuna, a ako se danas naruči procijenjeni rok isporuke je veljača 2023. Uz 70.000 kuna poticaja, dakle, može se kupiti za 334.900 kuna. Audi, BMW i Mercedes također imaju više modela električnih automobila, ali i plug-in hibrida. Poticaj se može dobiti i za skupocjeni električni Porsche Taycan, koji dolazi u limuzinskoj i Cross Turismo karavanskoj verziji, a kreće s cijenom od 780.997 kuna.

