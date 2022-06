Policija uvodi veliku novost: Od 1. srpnja mijenja se način plaćanja kazni – s gotovine na kartice

U tijeku je edukacija policijskih službenika o načinu korištenja POS uređaja, a gotovinska naplatu prometnih kazni s početkom srpnja više neće biti moguća.

Građani od 1. srpnja 2022. godine novčane kazne za prekršaje počinjene u prometu, na mjestu počinjenja prekršaja više neće moći plaćati gotovinom, već od tog datuma Ministarstvo unutarnjih poslova u potpunosti prelazi na bezgotovinsku naplatu novčanih kazni putem POS uređaja.

Za tu svrhu Ministarstvo unutarnjih poslova je posredstvom Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Financijske agencije, nabavilo 600 POS uređaja, koji su raspoređeni po policijskim upravama u cijeloj Hrvatskoj, i to policijskim ophodnjama, motociklistima, ophodnim brodovima, ali i na međunarodne granične prijelaze i u policijske postaje, piše Večernji.hr.

U tijeku je edukacija policijskih službenika o načinu korištenja POS uređaja, a uz brže, efikasnije i transparentno funkcioniranje na mjestu počinjenja prekršaja, odustajanjem od naplate novčanih kazni u gotovini, Ministarstvo unutarnjih poslova ispunjava preporuke iz Izvješća V. evaluacijskog kruga GRECO-a, stručnog tijela Vijeća Europe specijaliziranog za sprečavanje korupcije, kojima unaprjeđuje kontrolu i nadzor postojećeg sustava plaćanja novčanih kazni policijskim službenicima, te utječe na smanjenje koruptivnih rizika u policiji. Uz to, navedenom promjenom obuhvaćene su i preporuke Samostalne službe za unutarnju reviziju MUP-a, koja je tijekom 2020. godine provela unutarnju reviziju na temu „Revizija procesa zaduživanja, oporabe i razduživanju potvrda za naplatu novčanih kazni te razduživanja sredstava od naplaćenih novčanih kazni“.

Naglašavamo da policija POS uređaje za naplatu novčanih kazni već koristi na terenu, uz naplatu kazne u gotovini, dok od 1. srpnja mogućnost plaćanja kazne u gotovini više uopće neće postojati.

Građaninu koji, putem POS uređaja, plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uručit će se Potvrda da su novčana kazna i troškovi postupka plaćeni, i slip o obavljenoj transakciji putem POS uređaja.

Plaćanjem novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaj za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 2.000 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5.000 kuna za okrivljenika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i do 15.000 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, iznos kazne umanjuje se za polovicu iznosa.

Ukoliko građanin želi platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja, ali to nije u mogućnosti učiniti iz razloga što nema karticu kod sebe, nema dovoljno sredstava na računu ili nekog drugog razloga, policijski službenik će mu uručiti Obavijest o počinjenom prekršaju. U tom slučaju, smatrat će se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako građanin kaznu, umanjenu za polovicu iznosa, plati u roku od tri dana od primitka Obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj.

U slučaju da građanin ne želi na mjestu počinjenja prekršaja platiti novčanu kaznu, bit će mu izdan Obavezni prekršajni nalog, te će se smatrati da je kazna u cijelosti plaćena ako građanin kojem je izdan Obavezni prekršajni nalog u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti prekršajnog naloga plati 2/3 izrečene novčane kazne.

(vecernji.hr)