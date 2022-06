Posebna regulacija cestovnog i zračnog prometa u zoni stadiona za vrijeme odigravanja nogometne utakmice Hrvatska – Austrija

Sutra, 3. lipnja u 20,45 sati na stadionu Gradski vrt u Osijeku odigrat će se nogometna utakmica između reprezentacija Hrvatske i Austrije. Tim povodom vrijedit će posebna regulacija cestovnog i zračnog prometa u zoni stadiona.



POSEBNA REGULACIJA CESTOVNOG PROMETA

Wilsonova ulica od Divaltove do Delničke ulice biti će zatvorena za sav promet, osim za stanare, od 8 do 24 sata, a od dvorane Gradski vrt do Gradskih bazena biti će posebno reguliran promet.

ZABRANJENI PRELETI U ZONI STADIONA

Za navedeni dan Hrvatska kontrola zračne plovidbe izdala je zabranu letova svih letjelica, pa i dronova, oko i iznad stadiona.



FOTO I VIDEO SNIMANJE

Policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske obavljat će foto i video snimanje na cijelom području Policijske uprave osječko-baranjske prije, za vrijeme i nakon odigravanja nogometne utakmice.

KORISNI SAVJETI

– Savjetujemo svim građanima, koji planiraju doći na utakmicu, da na vrijeme krenu prema stadionu te da, ukoliko su u mogućnosti, koriste javni prijevoz radi izbjegavanja gužve.

Sve sudionike u prometu molimo za dodatno strpljene i oprez ukoliko dođe do stvaranja većih gužvi i zastoja, posebno ukoliko bude postojala potreba za zatvaranjem određenih dijelova prometnica na području Grada Osijeka – poručili su iz PU osječko-baranjske.

(www.icv.hr, PU osječko-baranjska)