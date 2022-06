Premijerom predstave “Tango” otvoreno 19. Virovitičko kazališno ljeto: Blanka Bart najavila odlazak u mirovinu

Svečanom premijerom predstave „Tango“ jučer je započelo 19. Virovitičko kazališno ljeto. Predstava je nastala po tekstu Slavomira Mrožeka u režiji Jasmina Novljakovića.

Riječ je o jednom od najznačajnijih europskih dramskih tekstova druge polovice 20. stoljeća, istaknuo je redatelj Jasmin Novljaković. Predstava prikazuje svakodnevicu obično-neobične obitelji u kojoj su sve konvencije, sva pravila života, etike i morala nestala.

– U toj obitelji živi i mladi čovjek koji zapravo ulazi u život i želi se na neki način pobuniti protiv svijeta koji je zatekao. Međutim više se nema protiv čega buniti, dakle to je nekakva totalna anarhija, nema više nikakvih pravila i on zapravo pokušava učiniti revoluciju tako da će vratiti tradiciju, ono što je svijet nekad bio – otkrio je Novljaković o predstavi.

Ulogu tog mladića, Artura, igra Goran Vučko.

– Riječ je o mladiću koji studira na dva fakulteta i vraća se kući. Kao i mnogi mladi ljudi, za svoje probleme krivi svoju obitelj iz koje je potekao. Ima veliku potrebu zapravo promijeniti svoju okolinu u kojoj je odrastao jer vjeruje da će tako promijeniti svijet. Tako da je to jedan mladi revolucionar kojemu revolucija pođe po krivu zbog određenih, recimo to tako, krivih postavki kojima se on zapravo vodi – rekao je o svom liku Goran Vučko.

Uz njega, Tango virovitičkoj publici donose Igor Golub, Goran Koši, Snježana Lančić, Monika Lanšćak, Draško Zidar i Blanka Bart kojoj je ovo “oproštajna” predstava jer, kako je otkrila, uskoro odlazi u mirovinu.

– Lik bake koji igram odlikuje sve što i mene – starost, veselje i to što je spremna umrijeti jer je proživjela prekrasan život. Ja još nisam spremna umrijeti, ali sam imala prekrasan život i uskoro se spremam u mirovinu. To će biti jako, jako brzo i jako sam sretna što se zapravo na ovaj način nekako opraštam s publikom, jer baka koju ja igram na kraju umire sretna i smijući se. To se poklopilo s mojim životnim putem. Raditi na ovoj predstavi je bilo izuzetno lijepo – rekla je virovitička glumica Blanka Bart, koja u mirovinu odlazi nakon 65 godina glume, brojnih odigranih uloga i predstava.

– Jako će mi nedostajati kazalište, to je bio moj život. Ne znam kako ću bez njega u mirovini, no nadam se da će me pozvati da nekad odigram još koju ulogu – s osmijehom nam je otkrila Blanka.

Tijekom lipnja virovitička publika moći će pogledati još šest predstava, najavio je ravnatelj Kazališta Tomislav Pintarić.

– Virovitičko kazališno ljeto je tradicija koju naše Kazalište priprema za svoju publiku. I ove godine pripremili smo predstave raznih žanrova, kako bi svatko pronašao nešto za sebe. Ulaz je besplatan i pozivam sve građane Virovitice i ostale koje put dovede u Viroviticu da dođu i pogledaju odlične predstave koje smo za njih pripremili – rekao je Pintarić.

(www.icv.hr, mp; Foto: M. Paradinović)