Produženi boravak u osnovnim školama kojima je osnivač VPŽ: Prvo kreće u OŠ IBM Orahovica

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, propisano je da se učenike osnovne škole može organizirati produženi boravak. On se može izvoditi u školskoj ustanovi, sukladno propisanim standardima i uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanje.

Sufinanciranje programa produženog boravka provodit će Virovitičko-podravska županija u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i roditeljima. Učitelj u produženom boravku, priprema, organizira i provodi neposredni odgojno obrazovni rad s učenicima, surađuje s učiteljima iz redovite nastave, obavlja poslove u skladu s propisima i po nalogu ravnatelja.

Tako se priprema učenike za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje, a zeleno svjetlo za produženi boravak dali su vijećnici Županijske skupštine VPŽ na posljednjoj sjednici.

Redovni program produženog boravka organizirat će se u jutarnjoj smjeni od 7.00 do 13.00 sati za učenike koji pohađaju nastavu u poslijepodnevnoj. Za one koji u školu idu u jutarnjoj smjeni, produženi boravak bit će od 11.30 do 17.00 sati. Produženi boravak startat će od ove jeseni. Prva škola u kojoj će se on početi provoditi bit će OŠ Ivana Brlić Mažuranić Orahovica.

