Radovi u centru Našica dio su povijesnog projekta Aglomeracije

U centru grada Našica traju radovi u sklopu projekta Aglomeracije zbog čega je privremeno reguliran promet. Navedeno gradilište, jedno od 27 na području Našica i Donje Motičine, obišli su gradonačelnik Krešimir Kašuba, predsjednik Mjesnog odbora Našice Darko Cerovski, direktor Našičkog vodovoda d.o.o. Josip Matek i pomoćnik voditelja EU projekta aglomeracije Našice Damir Farkaš.

Gradonačelnik Krešimir Kašuba zamolio je sugrađanke i sugrađane za strpljenje, te istaknuo kako su ovi radovi dio investicije koja je od povijesnog značenja, najveća u Našicama.

– Projekt Aglomeracije u sklopu kojeg će se izgraditi magistralni vodovod do vodotornja spriječit će u budućnosti situacije koje smo doživjeli prošle godine, kada je u cijelom gradu došlo do pada tlaka vode. Radovi u centru grada slijed su događanja nakon uređenja našeg Trga dr. Franje Tuđmana, koji je ove godine dobio uporabnu dozvolu, a na njih se nadovezuje uređenje ceste i parkirališta. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste nakon završetka radova Aglomeracije, idemo u frezanje asfalta u samom centru, od Čimena pa do Radićeve ulice, gdje će se postaviti i vertikalna i horizontalna signalizacija. Na taj način ćemo podići sigurnost u prometu, posebice na jednim od najopasnijih pješačkih prijelaza, kod crkve i kod hotela. Paralelno ćemo uložiti, i tako objediniti uređenje središta grada, u izgradnju parkirališta na istom potezu. Najavljene investicije podići će standard i kvalitetu našega grada – rekao je gradonačelnik.

Direktor Našičkog vodovoda d.o.o. istaknuo je vrijednost projekta Aglomeracije koja iznosi nešto više od 207 milijuna kuna te dodao da će radovi u centru Našica biti gotovi do kraja srpnja.

– Trenutna dionica izvođenja radova u sklopu projekta Aglomeracije obuhvaća područje od križanja Ulice J.J. Strossmayera i Sokolske ulice pa sve do vodotornja. Do sada je napravljen i pušten u pogon magistralni vodovod od rotora do željezničke pruge u Markovcu Našičkom, a kroz mjesec dana očekujemo i puštanje dionice od rotora do crpilišta – rekao je direktor.

Radovi u centru grada su planirani, nadodao je Damir Farkaš, pomoćnik voditelja projekta Aglomeracija Našice, a ovaj period izvođenja radova izabran je kao najpogodniji, jer je tada manja gužva u gradu. Uz navedene radove, aktivna su gradilišta i u naseljima Makloševac, Ceremošnjak i Zoljan gdje se nastavlja prema Gradcu i Londžici, te u naselju Seona u općini Donja Motičina.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Našice Darko Cerovski zamolio je građane za strpljenje, te istaknuo da trebamo izraziti zadovoljstvo, jer se u gradu rade veliki zahvati i velike investicije.

– Osim što će se urediti vizura grada, poboljšat će se i kvaliteta života građana – dodao je Cerovski.

