Stiže jaka promjena vremena: Meteoalarm i Estofex izdali upozorenja, evo što najavljuju

Danas (nedjelja) će u većini Hrvatske biti pretežno sunčano, no nestabilno. Uz prolazno više oblaka mjestimice je moguće malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom, u noći i ujutro uglavnom u središnjim i istočnim predjelima, a poslijepodne i u gorju te na sjevernom Jadranu – prenosi Index

Navečer i u noći na ponedjeljak sa sjeverozapada stiže jače naoblačenje s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, a pritom je moguće i lokalno nevrijeme, prognozira DHMZ.

Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu jugozapadni i južni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna većinom od 28 do 33 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i malo viša.

Upozorenja Meteoalarma i Estofexa

Meteoalarm je za danas i sutra izdao žuto upozorenje za kopnenu Hrvatsku. Najavljuju izražene pljuskove s grmljavinom, osobito u noći i ujutro te ponovno poslijepodne.

-Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom – stoji u upozorenju Metoalarma.

Smirivanje se ne očekuje niti sutra kada je na snazi narančasto upozorenje za sjeverne dijelove Hrvatske, a žuto za Karlovačku regiju i Kvarner.

Estofex, europski sustav za upozorenje na oluje, izdao je upozorenje prvog i drugog stupnja za Hrvatsku zbog mogućih jakih/štetnih udara vjetra i velike tuče.

Detaljna prognoza za danas

Danas na istoku Hrvatske djelomice sunčano, ali može pasti i malo kiše, i to već od jutra. Iako rijetko – poneki pljusak praćen grmljavinom moguć je sredinom dana u gorju na zapadu. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura oko 19 °C, a najviša dnevna oko 30 °C.

I u često sunčanoj središnjoj Hrvatskoj ujutro podjednako toplo, a danju malo manje vruće nego u subotu. Ipak opet sparno, potkraj dana sve nestabilnije, sve češće uz lokalni razvoj oblaka, pljuskove i grmljavinu. U noći na ponedjeljak moguće je i nevrijeme.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a u gorju oblačnije. Malo kiše može pasti danju u gorju, a navečer uz više oblaka i u Istri. Ujutro ponegdje magla. Vjetar najčešće slab, promjenjiva smjera, more mirno. Najniža temperatura oko 15 °C na kopnu, te od 17 do 22 °C na moru. Najviša od 26 do 31 °C.

U Dalmaciji još jedna topla noć uz more, a malo svježija u unutrašnjosti. Danju sunčano i vruće, od 30 do 34 °C, a osvježenje će pružati povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar na otocima i jugozapadni duž obale.

I na krajnjem jugu Hrvatske sunčano i vruće. Povremeno na isturenijim otocima umjerena naoblaka i umjeren sjeverozapadni vjetar. More mirno, prema otvorenome umjereno valovito, temperature od 22 do 25 °C. Podjednake vrijednosti imat će ujutro zrak, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 34 °C, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.

Početkom novoga tjedna promjenjivo i svježije

Osvježenje na kopnu dolazi sa sjevera u noći na ponedjeljak. Izraženiji pljuskovi, grmljavina i moguće nevrijeme uglavnom u prvom dijelu ponedjeljka, pa će popodne i zatim veći dio utorka biti suho i djelomice sunčano. Potkraj utorka sa sjevera nove nestabilnosti koje će se u promjenjivu srijedu proširiti na većinu krajeva.

Na Jadranu uglavnom sunčano, osobito u i dalje vrućoj Dalmaciji. Od utorka na sjeveru pljuskovi, u svježiju srijedu spustit će se i južnije, a moguće su i nevere. Umjerena bura početkom tjedna podno Velebita, drugdje vjetar uglavnom slab, popodne umjeren maestral.

(index.hr)