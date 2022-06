Svečana sjednica Općinskog vijeća Čačinci: Dodijeljena priznanja najzaslužnijim pojedincima i kolektivima

U Čačincima je danas obilježen Dan općine, a sve je počelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve poginule hrvatske branitelje u Domovinskom ratu kod njihovog spomen obilježja u središtu mjesta. U Sali IVA 2 u Čačincima, u nazočnosti izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i župana Virovitičko-podravske županije Igora Androvića, ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Vesne Šerepac, zamjenika župana virovitičko-podravskog Marija Klementa, gradonačelnika Orahovice Saše Ristera te načelnika s područja VPŽ, savjetnika uprave Hrvatskih cesta Svena Jesenkovića te mnoštva gospodarstvenika, ljudi iz javnog i društvenog života općine Čačinci i šire, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća u povodu blagdana Presvetog Trojstva, zaštitnika mjesta.

U uvodu sve je nazočne pozdravio predsjednik Vijeća Tomislav Tomić istaknuvši kako je Vijeće u proteklom razdoblju radilo iznimno konstruktivno, marljivo i predano, a sve u cilju dobrobiti mještana i same općine Čačinci. Načelnik Alen Jurenac predstavio je niz odrađenih projekata u proteklom razdoblju, one koji su u tijeku te one koji će tek obilježiti rad Općine.

– Posebno se ponosim na realiziran projekt izgradnje novog dječjeg vrtića u Čačincima, koji je jedan od najvažnijih projekata u povijesti općine. Također, s ponosom mogu reći da naš novi vrtić danas pohađa više od 50 mališana i ovom izgradnjom poboljšali smo obrazovnu infrastrukturu, ali smo zasigurno, prije svega, pomogli našoj djeci i roditeljima. Iako su Čačinci ruralna sredina, oni su danas prepoznatljivi po svom urbanom i rekao bih europskom štihu, a u tom kontekstu valja izdvojiti jedan od ključnih infrastrukturnih projekata, ulaganje u rekonstrukciju i semaforizaciju središta mjesta koji je imao primaran cilj osiguravanja prometa, a prije svega pješaka i naših najmlađih sumještana. Općina je uvela i nekoliko ključnih demografskih mjera kao što je novčana pomoć za novorođenčad koja danas iznosi od 3 do 5 tisuća kuna, uveli smo naknade za kupovinu prvih nekretnina od 10 tisuća kuna, sufinanciramo boravak djece u vrtiću, a tu su i stipendije za školarce i srednjoškolce te naša posebnost – stipendija za sportaše – rekao je Jurenac te naglasio kako je Općina uložila ogroman trud i ulaganje u odvodnju.

– Riješili smo u protekloj godini odvodnju u Kolodvorskoj i Ulici Petra Prerdovića i nastavit ćemo i dalje rješavati ovo iznimno važno pitanje na području cijele općine. Kada pričamo o vodi, krenuli smo u zajednički projekt s Gradom Orahovicom, a to je Aglomeracija Orahovica-Čačinci projekt vrijedan preko 80 milijuna kuna za koji pripremamo projektnu dokumentaciju. Projekt bi trebao biti gotov do 2026. godine. Tu je i projekt Zaželi kojim pomažemo oko 70 starih i nemoćnih osoba, a sada smo prijavili treću fazu – rekao je Jurenac.

U ime svih nazočnih načelnika i gradonačelnika, obratio se gradonačelnik Orahovice Saša Rister naglasivši kako je u proteklom periodu suradnja ove dvije jedinice lokalne samouprave još čvršća i bolja.

– Općina Čačinci je doista vrijedna, radi veliki posao i treba im na tome čestitati. Sve jedinice lokalne samouprave na području naše županije imaju iznimno dobru međusobnu suradnju i samo tako možemo ostvariti sve zajedničke projekte. To se pokazalo iznimno korisnim jer zaista lakše i brže dolazimo do realizacije projekata. Svim Čačinčankama i Čačinčanima želim sretan Dan općine i blagoslovljen blagdan Presvetoga Trojstva – rekao je Rister.

Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i župan virovitičko-podravski Igor Andrović također je pohvalio poduzetnost i marljivost Općine na čelu s načelnikom Jurencem.

– Mogu reći da je načelnik Alen Jurenac nastavio uspješnim stopama svog prethodnika Mirka Mališa vodeći brigu o svojim sumještanima. Općina je u proteklih godinu dana postigla veliki uspjeh u svim sferama života. Posebno me veseli projekt vrtića koji se nalazi među deset novih izgrađenih vrtića u našoj županiji u protekle dvije godine, a evo uskoro očekujemo i završetak rekonstrukcije i dogradnje 11. vrtića, a to je onaj u Orahovici. Ovim dokazujemo da vodimo brigu o demografskoj obnovi jer danas gotovo niti jedna općina u županiji nije bez vrtića i veliki je to korak za ostanak djece i obitelji te proširenje istih na našem području. Moram reći da je vrtić u Čačincima i jedan pozitivan primjer suradnje čak tri općine koje zajednički imaju jedan vrtić i to je odgovor na mnoge pogrešne tvrdnje o nepotrebnosti malih općina u Hrvatskoj. Općine rade velike projekte i isti ne bi bili izvedivi bez ogromnog rada i truda općina, a na ovom području postoji još jedan primjer uspješnosti općina, a to je je da općine Čačinci i Voćin imaju i zajedničku Turističku zajednicu. Mi smo tu kao Županija pomoć, partner i prijatelj svake pa tako i ove općine i uvijek ćemo biti, ali moram naglasiti da svih tih projekata ne bi niti bilo da nije bilo porezne reforme Vlade RH jer su s njom i općine, gradovi i županije dobili veća sredstva koja mogu i jesu usmjerena na razvoj općina i bolji život svih građana – rekao je Andrović.

Na kraju sjednice dodijeljena su u priznanja najzaslužnijim pojedincima i kolektivima u proteklom periodu pa je tako plaketu općine Čačnici dobio predsjedniku Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić za poseban doprinos u razvoju infrastrukture na području općine Čačinci, a zahvalnice su dobili: za razvoj sporta na području općine Košarkaški klub Mladost, za doprinos u razvoju sporta te za promicanje općine Čačinci na području RH streličar Goran Parašilovac, za doprinos u razvoju sporta na području općine mlada ritmička gimnastičarka Ivana Vukovski. Za dugotrajnije javno djelovanje u humanitarnim udrugama Antun Maršić, za doprinose u području gospodarstvenih djelatnosti od posebnog značaja za razvitak, ugled i promidžbu općine tvrtka DECRON te za iznimno dostignuće u javnoj djelatnosti odgoja i obrazovanja od posebnog značaja za razvitak općine dugogodišnja, a danas umirovljena odgajateljica dječjeg vrtića Vlasta Perković. U ime nagrađenih zahvalio se savjetnik uprave Hrvatskih cesta Sven Jesenković i to u ime dobitnika plakete Josipa Škorića.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)