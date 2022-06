Svečana sjednica u povodu Dana općine Špišić Bukovica: Nastavak realizacije projekata važnih za sve mještane, posebice najmlađe

U Društvenom domu u Špišić Bukovici danas (četvrtak) održana je svečana sjednica Općinskog vijeća u povodu proslave Dana općine i zaštitnika sv. Ivana Krstitelja. Uoči sjednice, kod Kapelice Marije kraljice mira u Špišić Bukovici, odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.

Prisutne je na samom početku svečanosti pozdravila predsjednica Općinskog vijeća Sanja Stubičar, a potom su “scenu” preuzeli polaznici Dječjeg vrtića “Čarobna šuma” koji su za svoj glazbeno-scenski nastup nagrađeni gromoglasnim pljeskom.

Upravo su oni i vrtić koji pohađaju već drugu godinu, općinski ponos, naglasio je načelnik općine Hrvoje Miler.

– Naša Čarobna šuma najdraži mi je projekt koji smo do sada realizirali. U novoj pedagoškoj godini imamo upisano 53 djece, jasličku i dvije mješovite skupine. Nažalost ove godine nismo mogli upisati sve one koji ga žele pohađati pa smo zato isprojektirali i prijavili projekt nadogradnje dječjeg vrtića na posljednji natječaj iz Programa ruralnog razvoja. Trenutno smo zadnji korak do odobravanja sufinanciranja. Istovremeno smo ovaj projekt prijavili i na Nacionalni plan oporavka i otpornosti kako bi povećali mogućnost povlačenja sredstava i njegove realizacije – istaknuo je načelnik Miler i dodao da je Općina prijavila i projekt dodatnog opremanja vrtića kako bi uvjeti boravka za mališane bili još kvalitetniji.

Naglasio je kako posebnu pozornost pridaju djeci, mladima i obiteljima, od sufinanciranje vrtića, predškole i darivanja najmlađih do jednokratnih naknada za rodilje i stipendija za studente. Izrazio je zadovoljstvo skorom završetku izgradnje škole u Vukosavljevici i naglasio kako će sljedeća na redu biti škola u Okrugljači.

– Općina je donijela i Program mjera za pomoć mladim obiteljima kroz koji će se tijekom godine provesti javni pozivi za darovanje gradilišta mladim obiteljima, a kasnije i sufinanciranje kupnje gradilišta, odnosno nekretnine – najavio je Miler.

Istaknuo je i projekt “Kuća čaja – oaza mira”, vrijedan gotovo 9,5 milijuna kuna, kao najveći projekt Općine koji će Špišić Bukovicu staviti na turističku kartu Virovitičko-podravske županije.

Kada je riječ o poboljšanju komunalne infrastrukture, u proteklom razdoblju izgrađene su i asfaltirane ceste u naseljima vrijedne više od 2,5 milijuna kuna, a u budućnosti će se raditi na izgradnji nogostupa u svim naseljima, počevši s Bušetinom ove godine, kao i na rekonstrukciji rasvjete, počevši s Rogovcem za koji čekaju odobrenje sufinanciranja, rekao je Miler.

U proteklom razdoblju iz općinskog proračuna su obnovljeni domovi na području cijele općine, a u narednom razdoblju će se nastaviti s ulaganjem u obnovu svega što je preostalo. Izgrađene su vatrogasne garaže u Vukosavljevici i Špišić Bukovici, a u planu je izgradnja garaža u Bušetini i Okrugljači te obnova vatrogasnog doma u Špišić Bukovici, najavio je Miler.

– Jedan od najvećih projekata koji je pri kraju je izgradnja kanalizacije za naselje Lozan. Projekt vrijedan preko 14 milijuna kuna koji se sufinancira sredstvima Ministarstva poljoprivrede i iz općinskog proračuna. Radovi su počeli u srpnju 2020. godine i do jeseni se nadamo da će se na sustav spojiti prvi korisnici – rekao je Miler i najavio da je u tijeku izrada prijave projekta odvodnje za Vukosavljevicu, a u planu su i Bušetina i Okrugljača.

U ime svih prisutnih gradonačelnika i načelnika, čestitke Općini Špišić Bukovica na njenom danu i uspjesima koji su iza njih uputio je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

– Drago mi je da zajedničkim snagama radimo na projektima, brinemo o zajedničkim interesima i tu pokazujemo zajedništvo i snagu koja proizlazi iz toga. Nema veze što nemamo uvijek ista mišljenja, dobro je da se razlikujemo, važno je da smo zajedno kada je bitno i samo tako možemo napredovati. Pred nama su veliki planovi, jedan od njih je brza cesta za koju već godinama lobiramo i o kojoj pričamo. Borimo se za dokumentaciju, a sada smo zaista korak do početka radova. Ljuti smo i mi, kao i brojni građani što stalno nešto zapinje, no ne odustajemo. Novac je spreman i čeka se rješavanje posljednjih imovinsko-pravnih odnosa i potom dozvole – rekao je, između ostalog, Kirin.

Čestitkama na ostvarenim rezultatima pridružio se župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

– U posljednje dvije-tri godine, ova je općina napredovala u svim segmentima i može biti primjer svim općinama na području Virovitičko-podravske županije, ali i cijele Hrvatske. Općina nisu samo nogostupi, ceste, kanalizacije, općina su ljudi, djeca, obitelji. Na području naše županije, unazad godinu i pol dana, otvoreno je deset vrtića, jedanaesti u Orahovici se dograđuje. Samo u odnosu na prošlu godinu, na području VPŽ, 139 djece više je ove godine upisano u dječje vrtiće nego lani. Gradnja vrtića se nesumnjivo pokazala kao demografska mjera, kao poticaj mladim obiteljima da ostanu na području naše županije. Tu je i nova škola u Vukosavljevici, koju ćemo otvoriti ove godine, koja će biti za budućih stotinu godina. Na području ove općine, završen je sustav navodnjavanja Đolta I. faza, uskoro krećemo u Đolta II. faza za koju je izdana lokacijska dozvola. Uskoro očekujemo i otvorenje Kuće čaja – oaze mira, još jednog turističkog projekta na području VPŽ. Pokazatelji koje imamo, kazuju nam da na području VPŽ, bilježimo više od 50 posto noćenja i posjete nego godinu ranije. Svi ti turistički projekti vežu za sebe gospodarstvo, poljoprivredne proizvođače, obrtnike i važni su za područje na kojem živimo – naglasio je između ostalog virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Svoje čestitke, i čestitke saborskog zastupnika Josipa Đakića, uputila je saborska zastupnica Vesna Bedeković.

– Iskrene čestitke na svim projektima koje ste proveli od posljednjeg Dana općine. Radilo se puno, a čuli smo i brojne planove koje imate. Ono što me osobito veseli je činjenica da se u Općini Špišić Bukovica puno radi na osiguravanju uvjeta za i rani i predškolski odgoj pa onda osnovno i po vertikali visoko obrazovanje, jer i Općina Špišić Bukovica sudjeluje u sufinanciranju našeg Veleučilišta. Vrtić u ovoj općini jedan je od 11 vrtića u našoj županiji, odnosno od ukupno 498 dječjih vrtića u koje je Vlada Andreja Plenkovića od 2017. godine do danas uložila nešto više od 2 milijarde kuna. Pred nama je novo financijsko razdoblje, Nacionalni plan oporavka i otpornosti, stoga pripremajte projekte, vrijeme je za korištenje novih sredstava i nastavak rada na rješavanju demografskog problema – rekla je Bedeković.

Svečanoj sjednici, između ostalih, nazočili su: zamjenik župana virovitičko-podravskog Marijo Klement, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, predsjednica Gradskog vijeća Virovitice Ivančica Fett-Škvarić, načelnici Siniša Horvat (Općina Suhopolje), Berislav Androš (Općina Sopje), Josip Vučemilović-Jurić (Općina Gradina) i Siniša Pavlović (Općina Kloštar Podravski), općinski vijećnici, direktori i ravnatelji, predstavnici udruga s područja općine i drugi.

