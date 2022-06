U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održana promocija zbirke kratkih priča slatinskog književnika Olivera Jukića

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica danas (četvrtak) je održano predstavljanje zbirke kratkih priča slatinskog književnika Olivera Jukića pod nazivom ”Mavro Bröder i njegovi kamaradi”. Uz autora, na promociji su sudjelovali Sanja Vučković, osnivačica i voditeljica Centra za kreativno pisanje u Zagrebu koja je ujedno bila i moderatorica, te Miroslav Mičanović, hrvatski književnik i urednik zbirke.

Oliver Jukić, koji je jedno vrijeme, između ostalog, obnašao dužnost dekana Veleučilišta u Virovitici, autor je više od četrdeset znanstvenih i stručnih radova objavljenih na konferencijama i časopisima u zemlji i inozemstvu, autor je i romana ”Sudačka nadoknada”, ”Revanche”, ”Bablje ljeto”, knjige kratkih priča ”Sto lica oporbenog psa”, te nekoliko publicističkih naslova, a danas nam je, nakon uvodne riječi Mirjane Kotromanović, više knjižničarke i voditeljice Stručno znanstvenog odjela, otkrio nešto više o svojoj novoj zbirci.

– Zbirka koja je danas predstavljena svojevrsni je omaž Mavri Bröderu koji je živio u Slatini i koji je bio vlasnik prvog kina u tom gradu. 1911. godine dao je donaciju za izgradnju Katoličke crkve, te je to pisani trag o ovom čovjeku koji je kasnije skončao u Auschwitzu zajedno s cijelom obitelji. Iako se on ne spominje direktno kao lik, odnosno njegov život nije kopiran, naslov knjige inspiriran je upravo njime. Što se samih priča tiče, one su nastale unazad dvije godine, odnosno nakon što je objavljena knjiga kratkih priča “Sto lica oporbenog psa” počeo sam s prikupljanjem materijala. Dvije priče nagrađivane su na satričkom natječaju Slavko Kolar, neke su pohvale i posebne nagrade od žirija dobile na našim lokalnim natječajima, tako da smatram kako je zbirka solidno kvalitetna- istaknuo je Oliver Jukić koji je rekao i što je njemu kao autoru najdraže u cijeloj ovoj Zbirci.

– Najdraža mi je tema, mali čovjek u mlinu povijesnih zbivanja na koje ne može utjecati i ta njegova sudbina mi je inspiracija. Zanimljivo je kako se na rubu nekih događaja, prvenstveno ratova, može pronaći i neka lijepa priča. To je svakako gledano s književnog stajališta, dok se to ne može potvrditi i u životnom smislu- zaključio je.

(www.icv.hr, mra)