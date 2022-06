U Gradskom muzeju Virovitica otvorena izložba “Ivan Meštrović – portreti suvremenica i suvremenika”

U Gradskom muzeju Virovitica jučer (petak) je otvorena izložba “Ivan Meštrović-portreti suvremenica i suvremenika”, prvi put u Virovitici. Ivan Meštrović hrvatski je kipar koji je portretirao razne umjetnike, književnike i glumce, a njegovi portreti predstavljanju njegovo političko djelovanje, život i stvaralaštvo.

Barbara Vujanović, doktorica znanosti koja Ivana Meštrovića “ima u malom prstu”, rekla je po koju riječ o slavnom kiparu i otvorila izložbu uz ravnateljicu Gradskog muzeja Virovitica Mihaelu Kulej i pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Virovitice Alena Bjelicu.

– Riječ je o izložbi kojom se prvi put obrađuje tema Ivana Meštrovića, poznatog i talentiranog kipara koja prati njegov život i stvaralaštvo. U svojoj je karijeri portretirao svoje suvremenike, ali i one koji su mu prethodili. Ovdje je sabrano šesnaest skulptura iz različitih muzeja i jedna iz privatnog vlasništva. Sve te skulpture pokrivaju razdoblje od studiranja u Beču, od početka 20. stoljeća, sve do 1930.-tih godina. Skulpture koje su predstavljene su ljudi s kojima se Ivan Meštrović družio, prijateljevao, radio. Svi ti portreti su jednako važni i/ili zbog likovne kvalitete i zbog same ličnosti koje je prikazao- rekla je.

O tome kako je došlo do suradnje malo više je rekla ravnateljica Mihaela Kulej.

– Ne znam je li neskromno reći, ali oduvijek mi je bila želja pokazati Meštrovića našim sugrađanima. Iako je naš muzej veliki, mali muzej svrha je muzeja pokazati, osim kontinuiranog istraživanja i upoznavanja naše lokalne baštine, sva recentna likovna događanja, odnosno osobnosti. Zbog moje dugoročne želje sam stupila u kontakt s Barbarom Vujanović koja je upravo definirala ovu izložbu u gradskom muzeju Križevci i tamo je već došlo do dogovora za buduću suradnju. Zahvalila bih se i Barbari na suradnji i na njezinoj ljudskoj razini i svi muzejima koji su nam zapravo ovo omogućili i posudili sve skulpture-kaže Kulej

Predstavljeno je šesnaest skulptura iz zbirki Muzeja Ivana Meštrovića(Split-Zagreb), Galerije umjetnina(Split), HAZU(Zagreb), Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti(Zagreb) i posuđenih od dr. sc. Mate Meštrovića.

