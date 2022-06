U posljednja 24 sata policija evidentirala 9 alkoholiziranih vozača: Nekima određeno 15 dana zatvora i oduzeta vozila

Od 21. do 22. lipnja na području Policijske uprave osječko-baranjske u nadzoru prometa policijski službenici evidentirali su 6 vozača osobnog automobila i 3 biciklista koji su upravljali pod utjecajem alkohola.

Najveća koncentracija alkohola evidentirana je sinoć oko 23,52 sata u Rakitovici, kada su policijski službenici u nadzoru prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 33-godišnji državljanin Mađarske. Evidentirana mu je koncentracija od 1,72 promila alkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.

U utorak, oko 00,40 sati, u Valpovu, u policijski službenici su u nadzoru prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 42-godišnjak iz Bistrinaca, za vrijeme dok mu je Rješenjem suda određeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine jer je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova.

Vozač je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju. Vozač je po policijskim službenicima doveden na Općinski sud gdje mu je određeno zadržavanje na 15 dana te je odveden u zatvor.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci.

Oko 19,05 sati u Tvrđavici, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila, 24-godišnjak iz Čepinskih Martinaca uslijed neprilagođene brzine kretanja vozilom je sletio s kolnika. Izmjerena mu je koncentracija od 1,54 promila alkohola u krvi.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21.500,00 kuna ili kazna zatvora o 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.

Oko 23,30 sati, u Osijeku, u Drinskoj ulici u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 61-godišnjak iz Sarvaša za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 1,40 promila alkohola u krvi.

Vozač je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 35.000,00 kuna ili kazna zatvora o 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 10 negativnih prekršajnih bodova.

Jučer, oko ponoći, u Tenji, u nadzoru prometa policijski službenici su zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 44-godišnjak iz Osijeka.

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 2,21 promila alkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.

Oko 20,50 sati, u Našicama, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 28-godišnjak iz Đurđenovca prije stjecanja prava na upravljanje vozilima.

Izvršenim provjerama utvrđeno da je 28-godišnjak unatrag tri godine dva puta pravomoćno presuđen za istovrsni prekršaj te je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.

U PROTEKLA 24 SATA DVIJE PROMETNE NESREĆE

U protekla 24 sata na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentirane su dvije prometne nesreće u kojima je nastala materijalna šteta.

Na području Osijeka i Donjeg Miholjca dogodila se po jedna prometna nesreća.

(www.icv.hr, tj)