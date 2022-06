U povodu blagdana svetog Ivana Krstitelja održana svečana sjednica općinskog Vijeća Crnac: Crnac je mala, ali značajna općina na velikoj karti Hrvatske

U nazočnosti saborskih zastupnika Vesne Bedeković i Josipa Đakića, župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa te gradonačelnika Orahovice Saše Ristera i načelnika: općine Čačinci Alena Jurenca, Zdenci Tomislava Durmića, Sopje Berislava Androša, Čađavica Mirka Rončevića, Mikleuš Roberta Grabara Suhopolje Siniše Horvata, Špišić Bukovica Hrvoja Millera i Nova Bukovica Tomislava Bračuna, održana je svečana sjednica Općine Crnac u povodu blagdana zaštitnika ovoga mjesta svetog Ivana Krstitelja. Uoči sjednice nazočni su odali počast poginuli, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima kod njihovog spomen obilježja u središtu Crnca gdje je potom molitvu predvodio župan crnački velečasni Josip Vračarić. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik općinskog Vijeća Crnac Tomislav Bošnjak.

-Općinsko vijeće čine mladi stručni, obrazovani i kreativni ljudi uz pomoć čije je iskustvo nužno i činimo sve kako bi poboljšali život naše zajednice. I u nastavku ovog saziva trudi ćemo se svojim radom i odlukama pomoći svakom mještaninu naše općine koliko god to možemo. Hvala načelniku na velikoj potpori i zajedno idemo dalje u nove pobjede– rekao je između ostalog Bošnjak.

Načelnik Mato Damjan naglasio je kako je i u proteklih godinu dana realizirano i započeto niz novih projekata.

-Odradili smo 2 fazu projekta Zaželi gdje je deset žena skrbilo o 60 krajnjih korisnika što je projekt vrijedan 900 tisuća kuna, a od kapitalnih projekata moram reći da smo za komunalnu opremu štio znači mobilno reciklažno dvorište, kante za otpad izdvojili 261 tisuću kuna. Zatim, energetski smo i iznutra uredili naš društveni dom ovdje u Crncu uz vrijednost od 1,5 milijuna kuna, saniran je društveni dom u Suhoj Mlaci investicijom od 1,1 milijuna kuna, mjesni dom u Velikom Rastovcu opremljen u teretanu vrijednosti 250 tisuća kuna, izgradili smo pješake staze, a u Velikom Rastovcu je u tijeku druga pa zatim i treća faza ukupne vrijednosti 1,5 milijuna kuna. Za nekoliko odana kreće izgradnja Trga hrvatskih branitelja u Crncu vrijednosti 1,4 milijuna kuna, izradili smo projektnu dokumentaciju za Polivalentni centar čija će izgradnja će uz športski dio iznositi 9 milijuna kuna, izradili smo projektnu dokumentaciju za centar za stare i nemoćne za što ćemo izdvojiti 18 milijuna kuna i projekt će biti nominiran na Nacionalni plan oporavka. Najveći projekt za općinu je aglomeracija Crnac koja se sastoji od dvije faze, aglomeracija Crnac i Veliki Rastovac, a ukupno je vrijedan 30 milijuna kuna i također će biti nominiran na Nacionalni plan oporavka– rekao je Damjan.

U ime nazočnih gradonačelnika i načelnika obratio se gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

-Iako je ova općina jedna od najmanjih u županiji, ovo je općina velikih i značajnih projekata zbog kojih treba iskreno čestitati načelniku Damjanu i njegovom timu. Isto tako pohvalio bih načelnika na iskazanoj suradnji s Gradom Orahovicom i druge dvije susjedne općine što se pokazalo izvrsnim jer samo zajedno možemo raditi na velikim projektima svih nas koji su od izuzetnog značenja za naše mještane i građane– rekao je Rister.

Župan Igor Andrović naglasio je kako je rijetko vidio toliki broj načelnika na jednoj svečanoj sjednici što je odraz priznanja Mati Damjanu kao načelniku, kolegi i kao vrijednom i čovjeku s vizijom.

-Biti načelnik općine u Slavoniji je jako teško, ali Mato Damjan pokazuje da je to moguće uz veliki i naporan rad koji donosi bolji život svim mještanima. Jer općina nisu staze, cijevi, zidovi, domovi i drugo općina su ljudi i upravo bih ja tu stavio naglasak jer u Crncu se baš u ljude najviše ulaže i to je za svaku pohvalu. Od rođenja djeteta, vrtića, osnovaca, srednjoškolaca, studenata do pomoći umirovljenicima. Naravno ne može se bez infrastrukture i to se ovdje intenzivno radi, a ja vjerujem kako ćemo svi zajedno s novim financijskim razdobljem fondova EU i Nacionalnog plana oporavka dobiti nove mogućnosti za nove vrijedne projekte koji će olakšati život mještana ove općine – rekao je između ostalog župan Andrović. Saborska zastupnica Vesna Bedeković naglasila je kako je Crnac mala, ali značajna općina ne velikoj karti Hrvatske.

-Ovo je općina koja ima jednog od najdugovječnijih načelnika, Mato Damjan je u već petom mandatu kroz koje je doista napravio nevjerojatne stvari, jer ovo je mala općina s malim proračunom ali s načelnikom i njegovim timom koji izuzetno i racionalno troše taj proračunski novac i pomaže ljudima što je najvažnije, jer bez ljudi ništa ne vrijedi. U ovoj općini se rodio jedinstveni primjer u Hrvatskoj, primjer suradnje tri općine na jednoj ustanovi, a to je dječji vrtić i to je za svaku pohvalu i na tome moramo svi u županiji biti ponosni. Vjerujem da će nova financijska omotnica i krećemo dalje s obnovom našeg standarda općenito kako bi pružili djeci, mladeži, obiteljima pružili bolji život u Crncu, našoj županiji i Hrvatskoj– rekla je Bedeković.

Saborski zastupnik Josip Đakić naglasio je kako je načelnik Mato Damjan došao na mjesto načelnika u općinu koja imala -2 milijuna kuna, a danas ima preko deset što govori o vrijednosti rada načelnika i njegovog tima.

-U svom petom mandatu ovaj vrijedni načelnik slavi Dan općine, a ja mu čestitam njegov dan i dan njegovih mještana, ali i na svim promišljanjima koje ima za boljitak i napredak življenja u ovim ruralnim prostorima. Vlada RH je tu da uvijek pomogne koliko može, njen plan i program razvoja ruralnog prostora je dobar, odlična je strategija razvoja i poljoprivrede koja će ovih dana biti u saborskoj raspravi. Gledamo da kroz zakonske mjere omogućimo trajni razvoj i napredaka ruralnog dijela, a tu su i naši župani, gradonačelnici i načelnici da svojim projektima aktivno sudjeluju jer samo zajedno možemo graditi sigurnu, bolju i ljepšu budućnost Lijepe Naše. Moram naglasiti da je korektan i transparentan rad kako JLS-a općine tako i općinskog Vijeća donio ovako lijep o koristan rezultat i na tome svima čestitam i pozivam sve da ustraju i dalje u tom zajedništvu, neka se stvara, radi i oplemenjuje ovaj ruralni prostor koji to i zaslužuje– rekao je Đakić.

Svečanu sjednicu su svojim recitatima uljepšali polaznici Dječjeg vrtića Lipa Čađavica Područnog odjela Veliki Rastovac Ida Marinić i Stjepan Petrlić-Šilović.

(www.icv.hr, vg)