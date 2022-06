U Zavičajnom muzeju Slatina otvorena izložba s tematikom Domovinskog rata naziva ”Učitelju, zašto se to dogodilo?”

Jučer (utorak) je u Zavičajnom muzeju Slatina otvorena izložba pod nazivom ”Učitelju, zašto se to dogodilo?”, koja je nastala u suradnji učenika i predmetnih nastavnika povijesti Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina i Zavičajnog muzeja Slatina, a pod pokroviteljstvom Zajednice udruga i članova HVIDR-a Virovitičko-podravske županije.

Kako je projekt izrade i postavljanja izložbe dogovoren još u prethodnoj godini, tijekom više od četiri mjeseca učenici sedmih razreda Dora Bačani, Fran Jaković, Toni Jagerinec, Jakov Vašiček, Ivano Horvat i Petar Krstić, te učenice osmih razreda Katarina Terek i Lana Medved, marljivim su radom, uz mentorstvo svojih učitelja Dine Mataza i Krešimira Hrženjaka, te osoblja muzeja Srđana Đuričića i Nikoline Tomić, uspješno izložbeni postav priveli kraju.

Tijekom izrade učenici su se susreli s arhivskom građom muzeja vezanom uz temu Domovinskog rata na slatinskom i okolnom području, od novinskih članaka preko fotografskih materijala do stvarnih predmeta korištenih tijekom ratnih zbivanja burnih devedesetih. Učenici su imali zadatak, uz stručno vođenje, izdvojiti arhivsku građu potrebnu za izložbu, ponajviše novinske članke koji su u to vrijeme svakodnevno izvještavali o neprijateljskim napadima. Uz tematski izložbeni postav učenici su priču zaokružili lentom vremena na koju su izdvojili ključne događaje od lipnja 1990. do prosinca 1991. godine sa fotografijama i novinskim člancima koji naposljetku daju odgovor na pitanje u naslovu izložbe, zašto je do rata uopće i došlo.

O izložbi je uvodno nazočnima govorio kustos muzeja Srđan Đuričić, te roditeljima poginulih hrvatskih branitelja ukratko je objasnio tematske cjeline koje su učenici u izložbi obradili, od svakodnevnog života ljudi tijekom rata, tijekom neprijateljskih napada, do organizacije ljudi u prve oružane postrojbe, neprijateljskih propagandnih materijala, kao i oružja koje su hrvatski branitelji koristili.

Učitelji povijesti Dino Mataz i Krešimir Hrženjak obrazložili su što je bio cilj ove izložbe, kako su i sami učenici na kraju zaključili, da događaji i posljedice ratnih zbivanja tijekom devedesetih godina ne padnu u zaborav, odnosno da događaji koji su se zbili u ne tako davnoj povijesti ne bi smjeli biti zaboravljeni.

Izložbu ”Mladih povjesničara” Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina je službeno otvorio slatinski dogradonačelnik Ilija Nikolić te je učenicima koji su sudjelovali u izradi postava uručio zahvalnice.

Izložba će se u Zavičajnom muzeju moći pogledati do Dana 136. slatinske brigade, koji se obilježava 28. listopada.

