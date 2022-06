VELIKA ANALIZA Od Austrije do Španjolske – gdje je najskuplje, a gdje najjeftinije gorivo u EU?

Od Austrije do Španjolske – gorivo u većini zemalja već je iznad 2 eura piše u nedjelju Jutarnji list, navodeći da se cijene u Europi izjednačuju pa se očekuju nove vladine interventne mjere.

Mogu vam samo reći da radimo analize, izračune i projekcije te da su sve opcije na stolu. Odluku ćemo donijeti idući tjedan. Vjerujem da ćemo reagirati na najavljeni cjenovni šok – tako je izvor Jutarnjeg lista odgovorio na pitanje hoće li vlada još jednom i na koji točno način intervenirati kako bi amortizirala novi porast cijena goriva.

Naime, prema neslužbenim najavama, već od utorka bi vozače na crpkama trebale dočekati nove cijene. Očekuje se da će cijena litre eurosupera 95 s trenutnih 13,50 porasti na 14,20 kuna, a cijena litre eurodizela s 13,08 na čak 14,52 kune.

Iako se od visokih vladinih dužnosnika jučer nije mogao dobiti jednoznačan odgovor hoće li Vlada RH još jednom intervenirati i ublažiti taj za dizelska goriva posebno dramatičan porast cijena, ipak smo doznali da će sigurno još danas i sutra trajati ministarske konzultacije te da bi vlada do utorka mogla donijeti još jednu mjeru za ublažavanje rasta maloprodajnih cijena benzina i dizela, navodi dnevnik.

Iza vrlo šturog odgovora s početka teksta krije se činjenica da je vladi daljnji manevarski prostor za intervenciju u konačnu maloprodajnu cijenu benzina i dizela zapravo vrlo uzak. Jer vlada je već ranije nizom intervencija smanjila trošarine na benzin za ukupno 80 lipa po litri, te na dizel za ukupno 40 lipa po litri.

Konačni manevarski prostor za daljnje smanjenje trošarina sada iznosi samo 21 lipu za dizelska goriva, odnosno 40 lipa za benzine. Dalje od toga vlada, sve da hoće, ne smije jer je direktivom EU propisan najniži dozvoljeni iznos trošarina na goriva.

Sugovornici iz Banskih dvora napominju da vlada rast maloprodajne cijene goriva ne može ublažiti niti eventualnim smanjenjem PDV-a, jer europske direktive ne predviđaju snižene stope PDV-a na motorna goriva, piše novinar Jutarnjeg lista Marko Špoljar.

Treći put kojim Vlada može krenuti, jasno, dodatno je ograničenje iznosa maksimalno dopuštenih marži trgovaca. Uz to što je nedavno ograničila marže za dodatnih 10 lipa, pa one sada iznose najviše 65 lipa po litri goriva, iz razgovora s Vladinim dužnosnicima shvatili smo da neki smatraju da bi daljnje ograničenje bilo riskantan potez i da bi dodatnim kresanjem marži moglo doći do poremećaja u oprskbi. U najgorem scenariju, kažu, i do nedostatnih količina goriva na domaćim crpkama ili pak tužbi distributera prema državi.

Kada cijene prevedemo u eure, Hrvatska je s cijenama od 1,79 eura po litri eurosupera 95, te 1,73 eura po litri eurodizela vrlo blizu prosjeka EU.

A mogu li se vozači spasiti točenjem goriva u nama susjednim zemljama? Ne puno ili nikako, bio bi najtočniji odgovor. Naime, cijene goriva rastu i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. U Srbiji se sada litra eurosupera prodaje po cijeni od 1,69 eura, a eurodizela po cijeni od 1,78 eura. Slično je i u BiH gdje je jučer prosječna cijena benzina iznosila 1,67 eura, a dizela 1,72.

U Sloveniji je gorivo nešto jeftinije – eurosuper 95 prodaje se po 1,56 eura, a litra eurodizela za 10 centi više – no već od idućeg tjedna i tamo će doći do poskupljenja. Nakon što su tamošnji distributeri zbog gubitaka od države zatražili financijsko obeštećenje, Vlada odustaje od dosadašnje politike ograničenja cijena. Od utorka će trgovci u Sloveniji moći slobodno formirati maloprodajne cijene goriva.

Iako je u Mađarskoj gorivo znatno jeftijnije nego u Hrvatskoj (litra eurodizela prodaje se po 1,46 eura, a eurosupera 95 po samo 1,23 eura), na tamošnjim benzinskim crpkama u povlaštenim cijenama goriva mogu uživati samo vozači s mađarskim registarskim tablicama.

