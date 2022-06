VIDOVO 2022. Klupski nogometni turnir općine Pitomača: Croatia nakon penala svladala Podravec, juniori Pitomače treći

U Sedlarici, u sklopu obilježavanja Vidova te u organizaciji Nogometnog kluba Aršanj i uz pokroviteljstvo Općine Pitomača i Turističke zajednice općine Pitomača, održan je klupski nogometni turnir općine Pitomača. Na turniru je sudjelovalo šest momčadi, Otrovanec, Kladare, Podravec iz Dinjevca, Croatia iz Grabrovnice, juniori Pitomače i domaća momčad Aršanj.

Momčadi su bile podijeljene u dvije skupine u kojima se igralo jednostrukim bod sustavom, nakon čaga su razigravalo za poredak.

U skupini A u susretu između Podravca i Aršanja, nakon remija bez zgoditaka, Podravec je bio uspješniji u izvođenju jedanaesteraca rezultatom 7:6. U svom drugom susretu na turniru Podravec je s 1:0 svladao Pitomaču, koja je nastupila sa svojom juniorskom momčadi. Na kraju je Pitomača s 2:1 svladala Aršanj.

U skupini B su u tri utakmice postignuta sam o dva zgoditka. Kladare su pobijedile Otrovanec 1:0. Istim rezultatom Croatia je bila bolja od Kladara. U posljednjem susretu Croatia i Otrovanec su remizirali bez zgoditaka 0:0. U susretu za peto mjesto u izjednačenoj utakmici Aršanj je bio umješniji i s 2:1 svladao Otrovanec. Juniori Pitomače su dominirali u utakmici za treće mjesto pobijedivši Kladare 4:0.

Finale je donijelo zanimljiv susret Croatije i Podravca,. Dinjevčani su imali više loptu u nogama, ali je Croatia došla do prednosti 1:0. Ipak su nogometaši Podravca uspjeli poravnati na 1:1. Do kraju obje momčadi su pokušale doći do pobjede, ali nisu uspjele u tom naumu, pa se prišlo izvođenju jedanaesteraca, u čemu su bili bolji nogometaši iz Grabrovnice osvojivši naslov.

Najbolji strijelac bio je Matej Babić iz Pitomače. Za najboljeg igrača proglašen je Mario Presečan iz Podravca, a za vratara Nikola Ciglenec iz Croatije.

Pehare svim momčadima i pokale najboljim pojedincima podijelili su predsjednik županijske skupštine Dinko Begović i zamjenik općinskog načelnika Dinko Aragović.

Rezultati:

Skupina A:

Podravec – Aršanj 0:0- nakon jedanaesteraca 7:6

Pitomača – Podravec 0:1

Aršanj – Pitomača 1:2

Poredak:

1.Podravec 4 boda

2. Pitomača 3 boda

3. Aršanj 1 bod

Skupina B:

Kladare – Otrovanec 1:0

Croatia – Kladare 1:0

Otrovanec – Croatia 0:0

Poredak:

1. Croatia 4 boda

2. Kladare 3 boda

3. Otrovanec 1 bod

Utakmica za peto mjesto:

Aršanj – Otrovanec 2:1

Utakmica za treće mjesto:

Pitomača – Kladare 4:0

Finale:

Podravec – Croatia 1:1 – nakon jedanaesteraca 4:6

Konačni poredak:

1. Croatia

2. Podravec

3. Pitomača

4. Kladare

5. Aršanj

6. Otrovanec

(www.icv.hr, mš)