VIDOVO 2022. U pripremi goričkog paprikaša pobjedu odnijela ekipa Klesarstvo Đurđek

U Pitomači je jučer (subota) u organizaciji Srednje škole Stjepana Sulimanca, Turističke zajednice općine Pitomača i Općine Pitomača održano tradicionalno natjecanje u pripremi goričkog paprikaša.

Dobro nam je znano da Podravci, a osobito Pitomačani, vole kuhati, ali i natjecati u pripremi tradicionalnog goričkog paprikaša da se ‘vidi čiji je bolji’. Tako su se ove godine natjecale 32 ekipe u kuhanju paprikaša koje su ljubav prema kuhanju i pokoju tajnu usipali u kotlić, nadajući se tituli najboljeg.

U velikoj konkurenciji pobjedu je odnijela ekipa Klesarstva Đurđek, drugi najbolji paprikaš napravila je ekipa OŠ Petra Preradovića Pitomača, a treće mjesto osvojila je ekipa LRUVDR VIDRA. Nagrade pobjednicima uručili su domaćin, načelnik općine Željko Grgačić, saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement te članovi komisije Darko Mihoković i Darko Baričević.

– Ove godine je bilo najveći broj ekipa što je vjerojatno od posljedice ograničenja za vrijeme pandemije, ljudi su željni druženja. Moram priznati da su nam zadali jako veliki zadatak i zaista smo se morali potruditi da budemo što objektivniji, što neutralniji i doista su nijanse odlučivale. Ono što me veseli je to što se mijenjaju navike samih natjecatelja pri zgotovljavanju jela, jer mislim da trebamo zadržati onaj stari štih, onu izvornost koje je to jelo predstavljalo. Na žalost, uvijek ima onih koji koriste industrijske preparate, ali srećom su u manjini. Zahvaljujem svima koji su se natjecali i nadam se da će tako biti i iduće godine – rekao je Darko Baričević stručni učitelj kuhara iz Srednje škole Stjepana Sulimanca, predsjednik stručne komisije za ocjenjivanje paprikaša.

Također ove godine dodijeljena su i dva priznanja za vjernost za sudjelovanje u kuhanju goričkog paprikaša ekipama Blue Caffee i Vodovodna forever.

