Virovitičanin Zoran Veles i ove će godine nastupiti na najvećem glazbenom događaju u Hrvatskoj – INmusic festivalu

Nakon dvije godine pauze zbog koronavirusa, popularni INmusic festival održat će se ove godine, po 15. put, od 20. do 23. lipnja u Zagrebu. Riječ je o najvećem festivalu u Hrvatskoj koji je u posljednjih nekoliko godina prerastao u jednu od najznačajnijih glazbenih manifestacija u široj regiji.

Virovitičanin i bivši djelatnik Informativnog centra Virovitica, Zoran Veles, redoviti je sudionik INmusica i tamo svake godine nastupa kao “kućni” DJ koji svojim odabirom glazbe zabavlja posjetitelje do jutarnjih sati. Tako će biti i ove godine. On će na službenom festivalskom afterparty, na kojem se obično okupi do 4.000 posjetitelja, ‘vrtjeti’ hitove.

Zoran Veles se na INmusic festivalu osjeća ‘kao kod kuće’ gdje nastupa od 2012. godine.

