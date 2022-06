Virovitičanka Nada Predrijevac u knjižnici održala predavanje o “life coachingu”

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica u utorak je održano predavanje pod nazivom “Life coaching – Kako nam može pomoći?” Tom prilikom, certificirana voditeljica energetskih kodova i Virovitičanka Nada Predrijevac, kojoj je ovo bilo prvo predavanje u Gradskoj knjižnici, približila je svojim sugrađanima pojam i koncept treninga životnih vještina.

Nakon što je voditeljica Odjela za odrasle Nela Krznarić pozdravila okupljene, riječ je preuzela sama predavačica koja je, između ostalog, objasnila što je “life coaching” i u čemu ljudima pomaže životni trener, odnosno savjetnik u donošenju odluka, postizanju ciljeva i rješavanju problema.

– Životni trener pomaže osobama da kroz različite tehnike i metode same dođu do spoznaje. Life coach nije netko tko će vas savjetovati kako bi vi trebali živjeti, nego netko tko će vam pomoći da putem tih alata dođete sami do spoznaja što je to najbolje za vas, jer vi ste jedini koji znate što je za vas najbolje – rekla je N. Predrijevac te otkrila da su njen alat energetske vježbe, te je publici kroz slikovni prikaz pokazala sedam energetskih zona tijela i otkrila značenje svake.

Zanimljivosti poput tih da je duša čista energija i ta koja nas vodi kroz život, da ljudi kroz svoje energetsko polje upijaju energije iz svemira, ali i drugih ljudi te da su misli jezik uma, a osjećaji jezik tijela, kao i mnoge druge, podijelila je s okupljenima.

