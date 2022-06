“ZALJUBI SE U TRENUTAK” Dva sata čiste emocije pod dirigentskom palicom Deana Koprija: Vrhunskim koncertom OGŠ “Kontesa Dora” i TD “Dora Pejačević” oduševili mnogobrojnu publiku

Na ljetnoj pozornici pokraj Dvorca Pejačević, a u sklopu proslave Dana grada Našica, sinoć (nedjelja) je pred prepunim gledalištem održan fantastičan koncert zanimljivog naziva “Zaljubi se u trenutak”.

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora i Tamburaško društvo Dora Pejačević – Tamburaški orkestar “Djeca sa zvijezda”, nazočnima su priredili dva sata čiste emocije, vrhunski program u kojem su se nizala autorska djela Daniela i Deana Koprija, kao i brojni svjetski poznati hitovi poput “Love of my life” grupe Queen, “Let it be” The Beatlesa ili “Eye of the tiger” grupe Survivor (poznatije iz legendarnog filma Rocky), a sve to pod dirigentskom palicom Deana Koprija, te u izvedbi sjajnih solista: Kristine Brkić, Ivane Novaković, Marija Huja, Donate Brkić, Helene Dadić, Hane Knežević, Staše Kukić, Sanje Vazdar, Ivana Krajačića, Barbare Bumba, Lane Prišć, Lee Resler i Petre Antolović.

Na samom početku sve nazočne pozdravio je gradonačelnik Krešimir Kašuba i svim žiteljima Našica čestitao Dan grada.

-Tamburaško društvo Dora Pejačević i Osnovna glazbena škola Kontesa Dora redovito sudjeluju na gradskim manifestacijama i gdje god se pojave, predstavljaju Našice u najljepšem svjetlu i na tome im veliko hvala. U gotovo dva mjeseca obilježavanja Dana grada želimo u što većoj mjeri promicati kulturni dio Našica, a ovaj koncert samo je jedan u nizu takvih događaja. Još jedna potvrda svega toga bit će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, kada ćemo nagrade za životno djelo dodijeliti bračnom paru Kopri, Marini i Danijelu, inače vrhunskim glazbenicima, koji su ovu nagradu Grada Našica i više nego zaslužili – rekao je Kašuba.

Voditelj programa Miroslav Šarić u nastavku je najavio čak 22 odlične izvedbe, a posljednja, kojom je završila ova vrhunska ‘predstava’ bila je ona Tuomasa Holopainena “Last ride of the day” koju su izveli Dean Kopri na klaviru i Josip Komloši na bongosima.

Koliko je ovaj koncert oduševio mnogobrojnu publiku, Našičane i njihove goste, pokazao je na samom kraju gromoglasan pljesak.

-Ovo što smo uspjeli ostvariti na koncertu “Zaljubi se u trenutak”, ispunilo mi je srce i još jednom dokazalo koliko nas glazba spaja. Pedesetero “Djece sa zvijezda” – sadašnjih i bivših učenika glazbene škole i tamburaškog društva, dvanaest vokalnih i instrumentalnih solista, mladi bubnjar, jedan dirigent i uvijek draga publika, vjerujem da smo se svi zaljubili u ovaj trenutak. Bio je to ogroman projekt, dva sata glazbe, hvala vam svima. Veliko hvala i svima koji nisu bili na pozornici, a odradili su sve one poslove kako bi mi mirne glave mogli nastupiti i oduševiti publiku – presretan je nakon koncerta bio dirigent, profesor Dean Kopri.

Izvedbe:

1. Pero Gotovac: ŠALA

2. Tradicionalna (obrada Daniel Kopri): PASTIR (učenici 1. 2. i 3. razreda odjela tambure)

3. Adalbert Marković: MELODIJA (Ivana Novaković – violina)

4. Dean Kopri: LEGENDA RUŽICE GRADA

5. Daniel Kopri: MEDITACIJA (Sanja Vazdar – klavir, Ivan Krajačić – klarinet)

6. Aleksandar Cigankov: VESELA ŠETNJA (Lea Resler – bisernica, Barbara Bumba – klavir), mentor Luka Pavleković

7. John Lennon / Paul McCartney (obrada Daniel Kopri): YESTERDAY (Staša Kukić – vokal, Josip Komloši – bubjnevi)

8. Daniel Kopri: MOJA PRVA LJUBAV (Mario Huj – električna gitara)

9. Dean Kopri: TAMBURAŠKE VARIJACIJE

10. Joseph Hayden (obrada Svetlana Krajna): MAĐARSKI RONDO (Lana Prišć – bisernica, Sanja Vazdar – klavir), mentor Dean Kopri

11. Queen: LOVE OF MY LIFE (Kristina Brkić – vokal, Barbara Bumba – klavir)

12. Daniel Kopri: ZALJUBI SE U TRENUTAK (stavci Mir – Sreća – Ljubav – Radost)

13. Vanessa Mae / Daniel Kopri: I’M A DOUN FOR LACK O’JOHNNIE (Ivana Novaković – violina, Josip Komloši – bongosi)

14. Daniel Kopri: ZBILJA ILI SAN (Staša Kukić – flauta, Hana Knežević – klavir)

15. Leonard Cohen (obrada Daniel Kopri): HALLELUJAH (Donata Brkić – vokal, Mario Huj – gitara, Josip Komloši – bubnjevi)

16. Himzo Polovina (obrada Mario Huj): EMINA (Helena Dadić – vokal, Mario Huj – gitara)

17. David Newman (obrada Daniel Kopri): ONCE UPON A DECEMBER (iz animiranog filma ANASTAZIJA, Donata i Kristina Brkić – duet)

18. I. Plechinger, B. i M. Kovačić, A. Azhar (obrada Daniel Kopri): BALADA O SUNCOKRETU (Petra Antolović i Dean Kopri – duet, Josip Komloši – bongosi)

19. The Beatles (obrada Daniel Kopri): LET IT BE (Mario Huj – vokal/gitara, Dean Kopri – klavir, Josip Komloši – bubnjevi)

20. Survivor (obrada Daniel Kopri): EYE OF THE TIGER (Helena Dadić – vokal, Mario Huj – gitara, Josip Komloši – bubnjevi)

21. Calum Scott (obrada Daniel Kopri): YOU ARE THE REASON (Kristina Brkić i Mario Huj – duet, Helena Knežević – klavir, Josip Komloši – bubnjevi)

22. Tuomas Holopainen (obrada Dean Kopri): LAST RIDE OF THE DAY (Dean Kopri – klavir, Josip Komloši – bongosi)

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)