Agroland u Suhopolju u godinu dana proširio se na osam otkupnih stanica i danas je partner za više od 300 kooperanata iz cijele Slavonije

Bankar u žitu. U te tri riječi opisan je poslovni zaokret Nikole Gomerčića, koji je prošle godine, nakon punih 17 godina iskustva u bankarskom sektoru (ZABA i RBA), zajedno s partnerom Emilom Guščićem, vlasnikom AgroChem-MAKS-a d.o.o. iz Zagreba kupio tvrtku Agroland u Suhopolju. Poslovni zaokret od financija i kreditnih linija ka proizvodnji i otkupu pšenice, kukuruza, soje, suncokreta i drugih kultura se, pokazuju brojke, već u prvoj godini se pokazao dobrom odlukom.

Godinu dana nakon dolaska nove uprave, tvrtka je ujedinila ugovaranje poljoprivredne proizvodnje i skladištenja od nekada tri poslovna subjekta Agroland, Diba i Kolo pod zajedničkim imenom Agroland, udvostručila svoje prihode, a broj kooperanata sa njih stotinjak povećala na oko 300. Danas posluju na šest općina. O ovom poslovnom uspjehu razgovarali smo s predsjednikom uprave koji nam je više rekao o preuzimanju tvrtke, prvih godinu dana izazova, ali i planovima za budućnost.

Za početak, otkud bankar u žitu? Kako ste se odlučili na taj potez?

U bankarstvu sam bio punih 17 godina, dvije godine u ZABA-i, a potom i 15 godina u RBA. Došao sam do pozicije direktora regije za gospodarstvo, od Zagreba do Vukovara i pokrivao sam osam županija. U tom periodu radio sam s top kompanijama i liderima tih kompanija, upoznao razne industrije i slušao o vizijama vlasnika tih kompanija. Iako sam puno naučio i obožavao taj posao, ipak je došlo do određenog zasićenja. Zaželio sam se novih izazova. On je stigao u vidu tvrtke Agroland, koja će slijedeće godine slaviti 20 godina, tvrtke koja je bila dobro posložena (zahvaljujući bivšem vlasniku Željku Duvnjaku) i koja je u to vrijeme bila na prodaju. Budući da sam kroz bankarsko poslovanje upoznao funkcioniranje svih poslovnih sustava, a isto tako i navedene branše, odlučio sam se okušati u ovim vodama pa smo moj partner Emil Guščić, vlasnik AgroChem-MAKS d.o.o iz Zagreba, odlučili da bi ušli u tu priču i preuzeli Agroland.

Tvrtku koja, između ostalog, bavi uzgojem i otkupom žitarica, mahunarki i uljanog sjemena, preuzeli ste u, možemo reći, najgore vrijeme, vrijeme otkupa. Kakvi su vas silosni kapaciteti dočekali i otkud u cijeloj priči Diba i Kolo?

Došli smo s namjerom povećati i proširiti biznis koji je Agroland dobro radio, pa smo prvo okupili najbolje kooperante s našeg područja kako bismo povećali kulture. No, problem su nam bili silosni kapaciteti. Sve što smo napravili radilo bi veliki teret za manipulaciju i upravljanjem robama, osobito na jesen koja je bila pred vratima, pa smo počeli tražiti rješenja u vidu uslužnih skladištenja. U to vrijeme tvrtka Žito Osijek, koja je ranije kupila Dibu, odlučila je prodati dio koji se bavi ugovaranjem poljoprivredne proizvodnje i ostaviti si samo zemlju. U tom kratkom roku paralelno smo počeli pregovore o preuzimanju društva Kolo d.o.o. koje je radilo na području Garešnice i Hercegovca, budući da su prijašnji vlasnici odlučili prodati biznis zbog umirovljenja, pa smo i taj dio preuzeli. Taj turbulentan period, otkupi u tijeku, preuzimanje, razdvajanje, parcelacija, prošli smo tako da smo s tri otkupna mjesta završili na njih osam. Ujedno, s ukupno 15 zaposlenih došli smo danas na njih 40.

U poljoprivrednoj proizvodnji važna je logistika, povjerenje u poslovnog partnera i siguran otkup. Kako su kooperanti dočekali vijest o novoj upravi?

Što se tiče kooperanata, Agroland je nekada radio sa stotinjak kooperanata i oko 20 proizvođača eko robe. Danas surađujemo s između 300 do 400 kooperanata i 30 do 40 dobavljača eko robe iz cijele Hrvatske. Kada smo preuzeli Agroland bili smo na tri lokacije: Sopje, Novaki i Crnac. Danas nam je središnjica u Suhopolju, ovdje su i naši najveći silosni kapaciteti. Poslujemo još i u Pitomači, Podravskoj Moslavini, Hercegovcu i Vaškoj, gdje također radimo otkup i organizaciju poljoprivredne proizvodnje. Uz tih osam lokacija, radimo i na dva mjesta otkupa u Grubišnom Polju i u Kutini s našim partnerima. Kooperantima želimo biti kvalitetna baza i siguran partner u cjelokupnom procesu proizvodnje, od ugovaranja do otkupa. Nastojimo im osigurati kvalitetan repromaterijal, pratiti ih edukacijama i savjetima tijekom proizvodnje, organizirati svu robu koja im treba te dobro upravljati robom koju otkupljujemo. Cilj nam je da u tom poslovnom odnosu budu zadovoljne sve strane. Što se nas tiče, mi u ovoj prvoj godini možemo biti i više nego zadovoljni. Posložili smo kapacitete i rezultati su, rekao bih, i iznad očekivanja.

Recite nam više o investicijama u prvih godinu dana. Spomenuli ste, dočekali su vas premali silosni kapaciteti. Što je s drugim ulaganjima?

Potpuno smo preselili upravu i sjedište tvrtke u Suhopolje, napravili smo novu vagu i otkupno mjesto u Hercegovcu. Radimo na pripremi silosnih kapaciteta u Pitomači koji nisu bili u funkciji. Uređujemo dvije veće piste u Pitomači i Suhopolju. Trenutno smo u projektiranju novog podnog skladišta u Novakima za eko robu, kao i nove nadstrešnice i podnog skladišta u Suhopolju. Procjenjujemo da će da naš investicijski ciklus biti gotov do kraja 2023. godine. Tada ćemo moći bez poteškoća upravljati svom robom i primati robu od svih naših kooperanata. Zasad uspješno surađujemo s partnerima na uslužnom skladištenju roba jer nemamo dovoljne kapacitete za sve količine.

Spomenuli ste eko proizvodnju i skladište u Novakima. O kojim je kulturama riječ i za koje se tržište proizvode?

Riječ je o kulturama koje imamo i u konvencionalnom dijelu proizvodnje: uljarice i žitarice: pšenica, ječam, kukuruz, pir, tritikal, soja, suncokret…Agroland je inače bio jedan od začetnika ekološke proizvodnje u Hrvatskoj, a danas smo jedna od tri najveće tvrtke s ekološkim žitaricama i uljaricama koje svoje proizvode plasiraju na zahtjevna europska tržišta. Imamo certificirana skladišta za eko robu, a naši dobavljači dolaze iz cijele Slavonije.

Imate li potporu lokalne zajednice, gradova i općina?

Svakako, poljoprivredna proizvodnja i gospodarstvenici danas uživaju veliku potporu općina, gradova i županija na području VPŽ, pa i cijele Hrvatske. Kao tvrtka njegujemo jako dobru suradnju sa svim općinama na čijem području poslujemo, a Grad Virovitica i Virovitičko-podravska županija u ovih godinu dana bili su uz nas brzom i pravovremenom podrškom na kojoj im zahvaljujem.

Pohvaljujem rad županije na čelu s mojim prijateljem Igorom Androvićem, kao i svih ostalih općina i gradova gdje poslujemo. Smatram da je rad koji objedinjuje gospodarstvo, poljoprivredu i obrtništvo temelj svakog društva; najbolja moguća filozofija za rad lokalne uprave i samouprave.

Planovi za budućnost?

Kako sam rekao, do 2023. godine moramo završiti ulaganja u silosne kapacitete i ostale investicije, čime ćemo moći zaokružiti cijeli naš poslovni proces. Preuzeli smo i stari podrum koji se nalazi ispod naše upravne zgrade u Suhopolju i čija je povijest usko vezana uz povijest Dvorca te smo preuzeli i proizvodnju vina koje smo brendirali kao suhopoljsko vino: graševinu, sivi pinot i crni pinot, što je i ranije bila prepoznatljivost ovog podruma. U planu nam je dovršetak uređenja kušaonice vina te dodatni rad na kvaliteti vina zajedno sa Tehnološko- inovacijskim centrom Virovitica i enologinjom Ivanom Nemet kako bi pronašlo svoje mjesto u još više restorana i ugostiteljskih objekata na našem području.

Najveća snaga i misija Agrolanda? Kako je vidite?

Najvažnija misija nam je biti pouzdan partner svim našim poljoprivrednicima, kooperatnima, poduzećima i poslovnim subjektima s kojima poslujemo. Želimo pokazati sigurnost i efikasnošću i povjerenjem doprinijeti kvaliteti odnosa s našim suradnicima. Na tome kontiunirano radimo. A ono što svakako dodatno želim naglasiti je da su naši zaposlenici najveća snaga Agrolanda, od onih u logistici, operativi, silosima, financijama, komercijali i bez njih ne bi bilo ovako uspješnih rezultata u prvoj godini poslovanja. Cilj nam je dodatno raditi na edukaciji i usavršavanju naših zaposlenika i na taj način dodatno osnažiti naš odnos sa svim poslovnim partnerima.

(www.icv.hr)