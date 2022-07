Bračni par iz Suhopolja Milka i Mirko Kovačević proslavili velikih 65 godina braka: Obostrana ljubav zaslužna je za našu dugovječnost

Bračni par Milka i Mirko Kovačević iz Suhopolja u krugu svoje obitelji proslavili su ni manje ni više nego velikih 65 godina braka! Dosta je godina iza njih, kako su nam spomenuli, prošlo se puno toga, i lijepog i onog malo manje lijepog, no jedno je ostalo isto – ljubav između njih dvoje ne gasi se od prvog dana.

Kako su nam otkrili, to je ono najvažnije, a iako ih život ponekad nije mazio, ruku pod ruku, s puno razumijevanja i međusobnog poštovanja, dosegnuli su do one istinske sreće koja je zapravo i najvažnija.

– U našoj okolici, a vjerujem i šire, nema nikog sretnijeg od mene i moje Milke. Prvo, uspjeli smo u onom najvažnijem, imamo prekrasnu djecu, zeta i snahu, četvero unučadi i čak sedam praunučadi. Svi su oni zdravi, sposobni, radišni i pošteni, što nas čini izuzetno ponosnima. Slobodno mogu reći da smo mi jedna velika sretna obitelj, a ja i moja Milka smo najsretniji ljudi na svijetu – kaže nam Mirko.

Prisjetio se ovaj vremešni bračni par i svojih početaka, ali i svega što su prošli do sada. Kako to inače i biva, u životu nije sve med i mlijeko, tako da su Mirko i Milka također osjetili kako izgledaju teži dani.

– Kada smo se vjenčali, nismo imali previše budući da je vladala neimaština, no to nas nije spriječilo. Išli smo zajedno ruku pod ruku, rame uz rame, prevladavali sve prepreke i borili se iz dana u dan. Radili smo puno i puno toga smo prošli, a malo-pomalo, uz rad, slogu i puno razumijevanja, othrvali smo se svemu što je život stavio pred nas. Sada kada se osvrnemo na ovih 65 godina braka, moram reći da smo uistinu proveli lijep život zajedno. Uvijek smo bili spremni za druženje, posjećivali smo i zabave, kako god je bilo uvijek smo nastojali biti raspoloženi i držali smo do razonode tako da smo godine proveli u zdravlju, veselju i ljubavi – kažu nam.

Iako im njihova obitelj svakodnevno pomaže, Milka nam kaže da im puno znači što i u 87. godini mogu puno toga napraviti sami.

– Godine su učinile svoje, no relativno smo zdravi, pokretni i veselimo se što i dalje možemo raditi dosta toga sami. Moj Mirko i danas vozi traktor, radi po dvorištu, a ja kuham, perem i radim ono što je potrebno po kući. Kći Koviljka i sin Branko maksimalno nam pomažu, isto tako i ostatak naše obitelji koliko god je tko u mogućnosti, no drago nam je da još uvijek možemo sami sebe poslužiti – kaže nam Milka.

Kao i za prijašnje obljetnice obitelj Milke i Mirka Kovačevića pripremila im je proslavu za njihov dan. Iznenađenje je uspjelo, obitelj je još jednom bila na okupu i kako kažu, uživali su u obiteljskom zajedništvu. Kada sretnete ovako sretne, ispunjene i zadovoljne ljude, ne preostaje ništa drugo nego ih upitati za savjet.

– Svima bih preporučio da se slažu i da brak sklapaju što prije, da imate obitelj koja si može međusobno pomagati. Ne gledajte na nevažne stvari, nađite zajednički jezik, a i kada dođe teška situacija, rješenje će se uvijek naći. Što god da nam se dogodilo, nikada nismo šutjeli jedno od drugog – kažu nam, a Mirko dodaje:

– Nekad kada sam vidio da je situacija ‘napeta’, znao sam otići nešto odraditi u vrt i razbistriti glavu. Čovjek tek tada može pametno razlučiti, ‘kvrcnuti’ se u glavu i zapitati se jesam li malo pretjerao. Kompromisa mora biti. Tko god kaže da se slaže i da nikada nema problema, to nije istina. Trzavica uvijek ima, pogotovo kada su teška vremena, a bit će ih i kasnije. No, najvažniji su razumijevanje, ljubav i sloga, ako to imate, sve će se riješiti – kaže Mirko.

Nekoliko puta su naglasili koje su istinske životne vrijednosti. Ako i vi razmislite o tome, složit ćete se da su u pravu.

– Lijepa nam je starost, a takva nam je bila i mladost. Imamo svoje ja, slušamo se i poštujemo međusobno, ali i sa svojom obitelji. Živimo jednu pravu obiteljsku slogu koja nam je živote ispunila veseljem i radošću – zaključili su.

