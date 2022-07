Član Hrvačkog kluba Slatina Roko Ćurić nastupio na Prvenstvu Europe u Zagrebu

Završeno je Prvenstvo Europe za dječake do 15 godina, koje je održano u Zagrebu od 16. do 19. srpnja. Na prvenstvu je sudjelovalo oko 700 natjecatelja iz 31 države. Za reprezentaciju Hrvatske nastupio je Slatinčanin Roko Ćurić u kategoriji do 48 kilograma.

– Iako Roko ima 13 godina dobio je šansu natjecanja sa starijima hrvačima zato što je na Prvenstvu Hrvatske bio pobjednik u kategorijama mlađih i starijih dječaka. Roko je prvu borbu hrvao protiv austrijskog natjecatelja koji je dvije godine stariji. Borbu je odlično započeo i poveo s dva boda, ali kasnije je prevladalo neiskustvo i razlika u godinama pa je borbu izgubio i ispao iz natjecanja. Roko je kvalitetan borac i imat će šansu, uz još puno treninga, nastupiti na Prvenstvu Europe do 15 godina sljedeće dvije godine – izjavili su iz Hrvačkog kluba Slatina.

(www.icv.hr, adf; HK Slatina)