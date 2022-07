Dinamo nakon velike drame i lutrije jedanaesteraca osvojio Superkup!

Dinamo je nakon penala pobijedio Hajduk 4:1 (0:0) i sedmi put osvojio SuperSport Superkup. Momčad Ante Čačića bila je puno bolja i promašila je niz šansi, ali se Hajduk zahvaljujući nevjerojatnom Lovri Kaliniću dovukao do penala u kojima su promašili Vuković i Mlakar.

Čačić je u susret krenuo s iznenađujućim sustavom 4-4-2 s Ivanušecom i Špikićem na krilima te Drmićem i Petkovićem u špici. Nije to dobro izgledalo, a u utakmicu je dosta loše ušao Moharrami kojeg je raspoloženi Biuk nekoliko puta prošao u prvih 20-ak minuta, ali to Hajduk nije znao bolje iskoristiti – prenosi Index

Hajduk bolje otvorio susret

Hajduk je bio opasniji pa se u 10. minuti Livaja sjajno oslobodio čuvara na rubu šesnaesterca i gađao bliži kut, ali je promašio gol za nekoliko centimetara. Dinamo se dosta mučio i nije imao odgovora na dobro postavljeni Hajduk, a prvi put je zaprijetio u 22. minuti.

Mišić je sjajno loptom našao Špikića na desnoj strani, on šalje nisku loptu pred peterac gdje Petković gađa prvi kut, ali Kalinić sjajno brani. Dvije minute kasnije Lauritsen je nakon ubačaja Mišića potpuno sam s desetak metara pucao preko gola.

Bio je to period najbolje Dinamove igre u prvom poluvremenu, ali je Hajduk u 30. minuti umalo poveo. Kalinić je lijepo produžio loptu u šesnaestercu do Mikanovića koji snažno tuče iskosa, ali pogađa gredu. Četiri minute kasnije Ivanušec je povukao kontru i dobro našao Špikića koji nije dobro pucao i na odmor se otišlo bez golova.

Nevjerojatni Kalinić spašavao Hajduk

Kako je ova utakmica na kraju priče završila bez golova u 90 minuta teško je objasniti, ali je za to najzaslužniji Lovre Kalinić koji je u drugom poluvremenu bio na streljani, ali je obranio baš sve.

Prvi je u 50. minuti zaprijetio Hajduk kad je Livajin udarac prohujao pokraj gola, a onda su krenule Dinamove šanse. U 51. minuti Kalinić je prvo fenomenalnom paradom skinuo udarac Ademija s desetak metara.

Tri minute kasnije Petković je fenomenalno proigrao Ivanušeca koji u čistoj šansi jedan na jedan s Kalinićem tuče preko gola, da bi Kalinić u 60. minuti nestvarnom obranom skinuo snažan udarac Ivanušeca sa samo nekoliko metara.

U 66. minuti Drmić u velikoj šansi s nekoliko metara puca u vanjski dio mreže, a dvije minute kasnije Kalinić lijepom paradom brani udarac Špikića glavom. U 75. minuti Ademi i Petković odigrali su dupli pas i Ademi je bio u velikoj prilici, ali je Kalinić na vrijeme izašao i pokupio mu loptu.

Kalinić je obranio sve, ali kod penala nije imao šanse

Dinamovu seriju promašaja završio je Dario Špikić u 83. minuti koji je nakon centaršuta Mišića odlično pucao glavom, ali je nevjerojatni Lovre Kalinić i to obranio i dovukao Hajduk do penala. No najbolji igrač utakmice nije mogao ništa kod penala Dinamovih igrača.

Petković, Oršić i Ljubičić bili su sigurni, Livaja je zabio prvi penal, ali je onda Mlakar pucao preko grede, Livaković je obranio Vukovići i Ivanušec je zabio za veliko slavlje Dinamovih igrača i navijača.

(index.hr)