FOTO I VIDEO Ovogodišnje izdanje Street race showa u Čađavici privuklo velik broj zaljubljenika u nabrijane ‘jurilice’

U organizaciji Racing teama Virovitica, a uz pomoć Općine Čađavica i DVD-a Čađavica, na poljoprivrednom aerodromu u Čađavici u nedjelju, 10. srpnja, održan je ovogodišnji oktanski spektakl “Street Race Čađavica 2022.”

Kao i prijašnjih godina i ovaj četvrti event na čađavačkom poljoprivrednom aerodromu privukao je velik broj sudionika i gledatelja, ljubitelja “nabrijanih” automobila.

Natjecalo se u brzinskim klasama 17, 16, 15, 14, 13 i 12 sekundi, a ponajbolji

su bili:

Klasa 17

1. Dorian Klak

2. Mario Kolaković

3. Manuel Zidar

Klasa 16

1. Marko Smolak

2. Mihael Čolić

3. Ivica Šarčević

Klasa 15

1. Danijel Dolenčić

2. Robert Perčić

3. Bruno Kresić

Klasa 14

1. Mario Maras

2. Petar Begovac

3. Marko Herman

Klasa 13

1. Emerik Šifner

2. Mate Mihaljevic

3. Mihael Vuković

Klasa 12

1. Tihomir Ruman

Klasa 10

1. Nebojsa Hrupacki – najbrži auto na eventu

Najuspješnijima je organizator osigurao prigodne nagrade, pehare i medalje.

– U Čađavici smo danas četvrti put s ovim tipom utrka. Sljedeća utrka bi trebala biti u Rušanima u općini Gradina negdje u kolovozu, no to ćemo još vidjeti. Ove godine nemamo utrke motocikala pošto smo imali problem prošle godine kada se dogodila jedna nezgoda tako da smo to izbacili, a izostali su i neki drugi popratni sadržaji, ali kao što vidite ovaj event je privukao velik broj sudionika i gledatelja. Zahvalio bi se Općini Čađavica i načelniku Rončeviću, kao i vatrogascima što su nam izišli ususret – rekao je Dean Lovrenčec, tajnik i jedan od osnivača Racing teama Virovitica.

Utrke je došao pogledati i načelnik ppćine Čađavica Mirko Rončević.

– Ovo događanje se oslanja na prošlotjedno obilježavanje Dana naše općine. Dečki iz Racing teama Virovitica su nam se javili s molbom za organiziranjem ove utrke ponovo u Čađavici, a pošto je Općina vlasnik ovog prostora mi smo im, kao i naši vatrogasci, izišli ususret – rekao je načelnik Rončavić.

Nažalost, ovaj event je obilježilo izlijetanje jednog natjecatelja s piste pred sam kraj utrka, tako da su morali intervenirati vatrogasci, Hitna medicinska služba i policija.

