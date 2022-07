Grad Slatina zaprimio odgovor Ministarstva pravosuđa i uprave: “Grad stoji, a problemi se gomilaju”

Grad Slatina danas (četvrtak) je zaprimio odgovor Ministarstva pravosuđa i uprave vezano za upit stručnih službi Grada Slatine o nespojivosti dužnosti člana predstavničkog tijela i njegova sukoba interesa zbog čega se sjednica Gradskog vijeća nije održala već pet mjeseci. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

– Poštovani građani Grada Slatine. Dana 14.7.2022. zaprimili smo odgovor Ministarstva pravosuđa i uprave vezano za upit stručnih službi Grada Slatine o nespojivosti dužnosti jednog člana predstavničkog tijela (Gradskog vijeća) i njegova sukoba interesa zbog čega se sjednica Gradskog vijeća nije održala već 5 mjeseci.

Odgovor Ministarstva je u prilogu, u cijelosti. Sjednica Gradskog vijeća odgođena je tri puta jer se predsjednik Gradskog vijeća, Damir Jakšić, iz redova Domovinskog pokreta, izgovorio na nemogućnost održavanja sjednice jer postoji opasnost od sukoba interesa. Razna pojašnjenja koja su vijećnici Domovinskog pokreta, gradonačelnik i dogradonačelnik davali javnosti bila su netočna. Zbog već javno dostupnih dokumenata o ovoj temi – tvrdili smo da sukoba interesa nema, da može preostalih 14 vijećnika odlučivati na sjednicama i da nema zapreke za održavanje Vijeća. Predsjednik Vijeća je svjesno i namjerno prekinuo sjednice, svjesno je i namjerno kršio Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne održavajući sjednice Vijeća iako je dva puta bilo kvoruma, želeći kupiti vrijeme da se održe na vlasti. U međuvremenu, optužuje se preostalih 11 vijećnika za zastoj Grada.

Očigledno je da je predsjednik GV-a Jakšić krivo informiran i da ima „volonterske“ savjetnike koji ipak naplaćuju svoje usluge u iznosu od 18.750,00 kn u 2022.g. (javno dostupni podatci na i Transparentnost Grada Slatine). Grad ima 5 pravnika kojima se očito ne povjeravaju poslovi za koje su plaćeni. Pitanje je što to vanjski savjetnik može ponuditi, a da zaposleni pravnici nemaju ili ne mogu?! Vijećnici su 29.4.2022. podnijeli zahtjev za održavanjem sjednice Vijeća na koji se svjesno i namjerno predsjednik Vijeća oglušio, ponovno kršeći Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Pravo je pitanje tko je donio političku odluku da 5 pravnika i vanjski pravni savjetnik glume neznanje i nepoznavanje zakona kako se sjednice Gradskog vijeća ne bi održavale zbog banalnog razloga? Pitanje je i zbog čega se to radilo? Cijelo to vrijeme svi su vijećnici, osim iz redova Domovinskog pokreta, bili sigurni da Gradsko vijeće ima legitimnost te su inzistirali na redovnom održavanju sjednica i rješavanju nagomilanih problema. Zaista – Grad stoji, problemi se gomilaju, rješenja nema niti ih Domovinski pokret nudi.

Nema novih kapitalnih projekata, transparentnost proračuna je nepotpuna, nema odgovora na pitanja koje vijećnici postavljaju i ono najvažnije – sezona je godišnjih odmora kojima se ponovno kupuje vrijeme. Ovim putem javno pozivamo odgovornu osobu, predsjednika Gradskog vijeća Grada Slatine, Damira Jakšića, da momentalno podnese ostavku zbog svih nezakonitih i nemoralnih poteza koje je učinio na ovoj funkciji. Očigledno je isto tako da je jedino rješenje splitski model jer Gradsko vijeće ne može voditi klub Domovinskog pokreta niti Grad može voditi zamjenik koji nema ovlasti- stoji u priopćenju za javnost.

