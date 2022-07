HGK: Cijena čelika, inoksa i aluminija u posljednja tri mjeseca niža nego u prethodnom razdoblju

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Virovitica danas (četvrtak) je u svojim prostorijama organizirala edukativno-informativno predavanje vezano uz porast cijene građevinskih materijala, a zbog velikog interesa poslovnih subjekata. Predavanje je održala Mirjana Čagalj, savjetnica predsjednika HGK za graditeljstvo i promet. Kao jedna od inicijatora potrage za rješenjima, na predavanju je govorila o problemu te događajima koji su prethodili odabiru prihvatljivih rješenja. Prisutne je upoznala i s novom uslugom HGK – Indeks cijena građevinskog materijala s uključenim izvješćima indeksa proizvođačkih cijena industrije u RH i kretanja cijena sirovina na svjetskim burzama materijala.

– Novu uslugu Komora je pripremila kako bi omogućila naručiteljima provedbu postupaka priznanja razlike u cijeni i nastavak provedbe infrastrukturnih projekata – rekla je tom prigodom Mirjana Čagalj te dodala da je prošle godine veliki porast cijena građevinskog materijala i proizvoda stvorio ozbiljne probleme na tržištu što je rezultiralo gomilanjem milijunskih gubitaka.

– U posljednjih 20 godina nije bilo značajnijeg porasta cijena osim čelika 2008./2011., sve do listopada 2020. kada je došlo do prvog poremećaja cijene PVC cijevi zbog cijene repromaterijala. Slijedio je čelik, drvo, a onda i opekarski proizvodi. Hrvatska gospodarska komora je zato uspostavila metodologiju i indekse kretanja veleprodajnih cijena građevinskog materijala. Upravo će ti indeksi, koje je Komora pripremila, omogućiti naručiteljima provedbu postupaka priznanja razlike u cijeni i nastavak provedbe infrastrukturnih projekata. Konačni rezultat radne skupine bit će dokument koji će biti podloga za sve naručitelje za priznavanje razlike u cijeni i koji očekujemo vrlo skoro. Naime dosadašnji načini dobivanja podataka od Javnog zavoda za statistiku nije bio zadovoljavajući, jer pokazalo se da se unutar formi u metodologiji koje se koriste za izračun cijena ne pokazuje stvarno stanje materijala na tržištu – objasnila je M. Čagalj te dodala da je HGK postavio indekse za oko 150 materijala koji se koriste u građevinskim projektima.

– Metodologija je da pronađemo pet do sedam najboljih dobavljača na tržištu, nađemo prosječnu cijenu i radimo indekse. Napravili smo povijesne podatke od listopada prošle godine do danas i pratimo što se događa s materijalima. Dobar podatak je da su materijali poput čelika, nehrđajućeg čelika, odnosno inoksa i aluminija u zadnja tri mjeseca jeftiniji u odnosu na prethodno razdoblje, ali se drvo, opekarski proizvodi i cement drže na još dosta visokim razinama, no vrijeme pred nama pokazati će nam kako će sve ići dalje – rekla je savjetnica predsjednika HGK za graditeljstvo i promet Mirjana Čagalj o aktivnostima Komore u sklopu radne skupine Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)