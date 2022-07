Ima li smisla trošiti novac na premium goriva?

Većina benzinskih stanica uz standardni benzin tipa eurosupera 95 prodaje i takozvana premium goriva, poput eurosupera 95 class plus i eurosupera 100. Cijena premium goriva je veća za 10 do 25 posto, ovisno o tipu i baznoj cijeni običnog eurosupera 95.

Trenutna cijena eurosupera 95 je 12.03 kune, a za napuniti spremnik od 50 litara treba potrošiti 600 kuna. Istodobno je cijena eurosupera 95+ 13.39 kuna pa za puni spremnik treba izdvojiti 670 kuna. Eurosuper 100 je još skuplji, a cijena mu se kreće od 13.90 kuna do 15.09 kuna, ovisno o benzinskoj stanici. Za napuniti spremnik od 50 litara treba izdvojiti od 695 do 755 kuna.

Razlika u cijeni je stoga od 70 do 155 kuna za jedan puni spremnik od 50 litara. To nije malo, a pitanje je isplati li se uopće. Do sada provedena istraživanja u razlikama performansi automobila i trajanju motora nisu pokazala značajne prednosti premium goriva, posebno kada se uzme u obzir koliko je veća cijena, piše Index.

U čemu je razlika?

Premium goriva su učinkovitija i produljuju radni vijek motora. Uz to, sadrže aditive koji višestruko utječu na rad motora – uklanjanju naslage nastale prilikom procesa izgaranja te povećavaju mazivost i zaštitu od korozije. Dodatno, otpornija su na niske temperature pa osiguravaju bezbrižno paljenje i neometan rad motora zimi. Ali po kojoj cijeni?

Brojevi iza naziva “eurosuper” označavaju oktanski broj, koji određuje otpornost određenog benzina na detonacijsko izgaranje. Što je taj broj veći, to je gorivo kvalitetnije jer je veća otpornost na detonaciju usred kompresije cilindra motora. Razlog ima veze s tim kako funkcioniraju motori s unutrašnjim izgaranjem.

Oni rade na principu zapaljenja mješavine goriva i zraka, koju sabija klip unutar cilindra motora, a zatim tu mješavinu pali svjećica. Važno je da smjesa goriva i zraka ne detonira sama prije nego što je detonira iskra svjećice jer time nastaje veliko lokalno zagrijavanje cilindara, klipova i ventila, koje može prouzročiti njihovo trajno oštećenje.

Samo neki automobili imaju uočljive koristi od premium benzina

Postoje neki modeli automobila s motorima koji zahtijevaju tzv. premium goriva s visokim oktanskim brojem, ali većina automobila, i starih i novih, neće imati gotovo nikakve koristi.

Kod većine automobila premium goriva neće napraviti zamjetnu razliku, a čak i automobili s motorima visoke kompresije mogu bez problema koristiti obična goriva. Razlika je u tome što motori u tim automobilima imaju koristi od premiuma umjesto običnog benzina jer su im motori konstruirani da iskoriste potencijal premium benzina.

Da bi se taj potencijal iskoristio, potreban je poseban dizajn motora koji iskorištavaju veći omjer kompresije. Motori s većim omjerom kompresije su efikasniji i oni imaju koristi od premium goriva visokog oktanskog broja. Ali ta iskoristivost ovisi o dizajnu motora, a ne o samom gorivu. Jednostavno, motori koji nisu konstruirani da iskoriste premium goriva nemaju praktički nikakve koristi od njih, a to je većina automobila na našim cestama.

Samo neki automobili imaju korist od premium goriva

Povijesno, kako su ljudi željeli snažnije motore, postojalo je nekoliko načina na koje se mogla dobiti dodatna snaga iz motora. Većina ranih pokušaja bila je usmjerena na izradu većih motora, s više cilindara.

Na kraju se shvatilo da se povećanje snage motora na ovaj način ne može nastaviti beskonačno pa su proizvođači motora počeli poboljšavati omjer kompresije. Problem s povećanjem omjera kompresije motora je taj što gorivo ima puno veću tendenciju preranog paljenja ili “kucanja”, što negativno utječe na performanse motora, a također može rezultirati ozbiljnim oštećenjima motora.

Omjer kompresije, tj. omjer između najvećeg i najmanjeg volumena cilindra kada je klip na dnu i na vrhu svog “hoda”, u većine današnjih automobila je 8:1 i 10:1. Kod motora koji mogu iskoristiti veću kompresiju, i imaju koristi od premium goriva, omjer je 12:1 i 14:1.

Primjerice, sportski automobili poput Ferrarija 458 imaju omjer 14:1, a motori Formula 1 čak 17:1.

Nezavisne studije potvrđuju da su premium goriva uglavnom bacanje novca

Brojne nezavisne studije u Europi i SAD-u pokazale su da s premium gorivom vozilo neće imati osjetno veću snagu niti će biti brže. Premium goriva su financijski neisplativa, ali definitivno neće štetiti. Točnije, korist od njih je toliko mala da ni blizu ne opravdavaju dodatan financijski trošak, bez obzira na to radi li se o novom ili starom automobilu.

Studija Američke automobilske udruge iz 2016. je zaključila da vozači u SAD-u godišnje bespotrebno potroše 2.1 milijardu dolara na premium goriva, iako su sasvim nepotrebna za njihove automobile. Svaki proizvođač u priručniku navede koji tip benzina je potreban za određeni model automobila, ali jako puno ljudi to ne poštuje pa ulijeva skuplji premium benzin bez valjanog razloga. Jednostavno, motori tih automobila nisu dizajnirani da mogu iskoristiti pogodnosti premium benzina pa se radi o običnom bacanju novca.

“Testovi Američke automobilske udruge otkrivaju da nema koristi od korištenja premium benzina u vozilu koje zahtijeva običan benzin”, priopćenje citira Megan McKernan, upraviteljicu Automobilskog kluba istraživačkog centra južne Kalifornije za automobilska istraživanja. “Premium benzin je posebno formuliran kako bi bio kompatibilan s određenim tipovima dizajna motora i većina vozila ne može iskoristiti prednost višeg oktanskog broja.”

Savezna komisija za trgovinu (FTC) SAD-a u svojim savjetima za smanjivanje troškova prijevoza također navodi kako je za većinu automobila sasvim dobar običan benzin te da vozači provjere priručnik vozila. Testovi koje je provela neprofitna udruga Consumer Reports, koja provodi testiranja raznih proizvoda, informiranje potrošača i istraživačko novinarstvo, utvrdili su čak i da neki automobili kod kojih se u priručniku savjetuje korištenje premium goriva nemaju nikakve koristi od skupljeg goriva u odnosu na jeftinije. Nakon provedenih testova, do istog zaključka je došao i Kraljevski automobilski klub Viktorije iz Australije.

“U normalnim uvjetima je jako malo ili nimalo koristi”

I druge institucije u SAD-u naglašavaju da nema koristi od premium goriva u “običnim” automobilima, nego samo ako dizajn motora to posebno zahtijeva. Ministarstvo energetike i Agencija za zaštitu okoliša tako navode da “za većinu vozila, gorivo s višim oktanskim brojem može poboljšati performanse, smanjiti potrošnju te smanjiti emisije ugljikovog dioksida (CO2) za nekoliko posto tijekom rada u teškim uvjetima, kao što je vuča prikolice ili nošenje teških tereta, osobito po vrućem vremenu. Međutim, u normalnim uvjetima vožnje jako je malo ili nimalo koristi.”

Ukratko, ulijevanje premium goriva u motore koji ih ne mogu iskoristiti je besmisleno. Za doznati treba li u motor ulijevati premium goriva, odnosno ima li uopće koristi od toga, treba samo pogledati u priručnik. Premium goriva jednostavno nemaju dovoljno veliki učinak na performanse većine automobila, ako ikakav, da bi opravdala veću cijenu.

U zemlji gdje je prosječna dob automobila na razini od 15 godina, a tisuće automobila svake godine padnu na tehničkom pregledu, pitanje izbora premium goriva je aktualno samo manjem broju korisnika koji koriste automobile s novijim i naprednijim motorima.

Treba napomenuti da premium goriva ne štete, a zahvaljujući brojnim aditivima mogu biti i od koristi. Najbolje je izračunati razliku u cijenu koju plaćate. S obzirom na to da je hrvatski prosjek oko 12.000 kilometara godišnje, to znači i nekoliko tisuća kuna veći račun za gorivo.

Spomenimo i jedan izuzetak vezan za dizelska goriva – tzv. zimsko gorivo, koje nudi miran start i neometan rad motora u zimskim uvjetima pa se preporučuje koristiti pri temperaturama ispod -5°C, prije i nakon vikenda te za vrijeme skijaške sezone.

(index.hr)