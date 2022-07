Kukićanjem do ‘krpice s potpisom’: Jelena Rastić iz Pitomače ljubav prema pletenim torbama pretvorila u hobi

Ljeto nam je stiglo, a s njim još veselije i šarenije modne kombinacije koje nisu potpune bez barem jedne dobre torbice. Mlada zaljubljenica u modu i studentica farmacije Jelena Rastić iz Pitomače uvijek je tražila malu savršenu ručno pletenu torbicu. A na ideju izrade ovih unikatnih torbica došla je iz želje, ali i kako bi upotpunila ljetne praznike.

– Dugo sam htjela takvu torbicu, ali ju ustvari nisam nigdje prije mogla naći za kupiti. U pauzama od učenja išla sam istražiti kako se one rade i otkrila metodu kukičanja. Zatim sam istraživala materijale i postupke, odnosno sheme pletenja kojih je puno. Ujedno, ima puno modela torbica koje se mogu raditi i svaki zahtjeva nešto drugačije, kod svake je u pitanju neki drugi uzorak. Tako mi prva torba nije ispala najbolje, krenula sam raditi drugu, no nakon što sam savladala sve pomalo, krenulo je – kaže nam Jelena te dodaje kako joj je za jednu torbu potrebno od 90 do 120 metara materijala.

Ove torbice postale su omiljene ženskoj populaciji upravo zbog toga što se mogu kombinirati na sve moguće načine i u svim prilikama. Materijal koji koristi za izradu torbica naziva se t-shirt yarn, a cijela torba plete se u jednom komadu. Za izradu jedne torbice potrebno je nekoliko sati, ovisno o modelu, veličini i vrsti boda. Za zahtjevnije modele izdvojit će i nekoliko dana rada.

– Osim glavnog materijala, potreban je i zip zatvarač, kopče, alkice, lanci za remen, ako ga već ne ispletem. Svaki početak pletenja torbe je isti, počinje se s lancem i nastavlja. Najbitniji je taj prvi lanac, na koji se, ovisno o uzorku, svaki red plete drugačije. Imam par modela koji se pletu u više dijelova, pa ih spojim u jedan kada budu dovršeni. Trenutno radim ‘ljetne’ modele, a na jesen, ovisno o obvezama na fakultetu, vidjet ću hoću li kolekciju usmjeriti na jesenski štih s kojim detaljem – objašnjava nam Jelena.

Pletenjem prvog lanca određuje se i veličina torbe.

– Deset čvorova na lancu znači da će torba biti mala, a ako ispletem 23 i više, torba će biti velika. Ima dosta ‘caka’ i dosta toga za naučiti, ali je zanimljivo – dodaje.

Jednostavne, a posebne torbice trenutno dolaze u šest modela: „Shell“, „Pearl“, „Summer“, „Ella“, „Larisa“ i „Mila. Zainteresirani do njih dolaze putem društvenih mreža. -Budući da sam tek nedavno otvorila profil na Instagramu stvarno nisam očekivala tako dobar odaziv. U jednom trenutku zablokirao mi je Instagram od previše aktivnosti. Po reakcijama vidim da se ljudima sviđa i da su zadovoljni torbicama. Vidim da nisam promašila što sam se upustila u ovako nešto. Imam dosta narudžbi sada, ali nadam se da će budućnosti ih biti i više – za kraj ističe Jelena.

