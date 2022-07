Nakon dvije godine proradila Kopika: Uređena kao moderni resort sa svim vodenim atrakcijama

Unatoč oblačnom nedjeljnom prijepodnevu, prvi kupači počeli su pristizati na novootvoreni bazenski kompleks Copacabane. Neki su osvježenje već potražili u novom vodenom baru koji se nalazi u samom bazenu, a za sve koji tijekom kupanja ogladne tu je i bogata ponuda pizza, hamburgera, palačinki i drugih slastica.

Uoči današnjeg (17. srpnja) otvorenja za građane, čelnici Osijeka i Osječko-baranjske županije upriličili su jučer poslijepodne predstavljanje projekta obnove osječke Copacabane i otvorenje prvog dijela sportsko-rekreacijskog kompleksa koji je dovršen, a skokom u olimpijski bazen plivači iz Plivačkog kluba Osijek najavili su ovogodišnju kupališnu sezonu.

Prvi puta od kada bazenski kompleks sagrađen 1976. godine, Osijek ima pravi olimpijski bazen, kao i bazen s vodenim atrakcijama i vodenim barom. Investicija, s uređenjem okoliša, hortikulturom i opremom za bazene stoji gotovo 35 milijuna kuna. Bazeni su izgrađeni u rekordnih šest mjeseci, a njima će upravljati Grad Osijek.

– Neizmjerno sam sretan i ponosan što smo danas na otvorenju bazenskog dijela Copacabane. Naime, ovo je kupalište jedan od simbola Osijeka, a prva mu je ovo temeljita i kompletna rekonstrukcija u 46 godina postojanja. Protekle dvije godine Kopika nije radila. U predizbornoj kampanji za gradonačelnika rekao sam kako ćemo, na inicijativu župana Ivana Anušića i moju, urediti dravsku obalu Copacabane, i ona je i uređena još prošle godine. Rekli smo i da ćemo u roku od šest mjeseci napraviti kompletnu rekonstrukciju bazena, radovi su počeli sredinom siječnja, prvi put smo bili na gradilištu u zimskim jaknama i to ne pored olimpijskog bazena, nego pored rupe. Mnogi su sumnjičavo gledali kada smo kazali da će u srpnju sve biti spremno za kupališnu sezonu. Prvi puta u Osijeku imamo olimpijski bazen koji udovoljava svim normama vodenih sportova, što je naš grad trebao imati puno ranije, ali nažalost, nije – istaknuo je osječki gradonačelnik Ivan Radić prilikom obilaska i predstavljanja obnovljenog bazenskog kompleksa.

Istaknuo je još kako je korištena najsuvremenija tehnologija filtriranja vode, kompleks je prvi puta priključen i na kanalizacijsku mrežu, bazeni imaju automatsko doziranje kemikalija, podvodne „robote“ čistače, daljinsko očitavanje temperature i kakvoće bazenske vode. Sagrađene su i svlačionice, tuševi, sanitarni čvor i svi prateći sadržaji. Zasađena su i nova stabla, a do iduće sezone bit će zasađena i trava.

U planu je i nastavak obnove kompleksa Copacabane kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

– Grad Osijek po ovom je kupalištu bio naširoko poznat još prije Domovinskog rata, a danas ono ne izgleda kao javno kupalište, već kao moderni resort, i kao takvo će zasigurno dati još kvalitetniji sadržaj gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Zajedničkim snagama, suradnjom, razumijevanjem, strateškim promišljanjem dižemo kvalitetu života u gradu i cijeloj županiji, koristeći fondove EU i zajedničku financijsku snagu – poručio je s Copacabane osječko-baranjski župan Ivan Anušić.

Cijene ulaznica su među najnižima u okruženju. Djeca do 7 godina kupat će se besplatno, djeca od 8 do 15 godina, umirovljenici i osobe s invaliditetom ulaz će plaćati 10 kuna, odrasli radnim danom 15, a vikendom 20 kuna. Bazeni će raditi svakim danom od 9 do 19 sati.

(www.icv.hr, tj)