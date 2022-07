Nakon prvog ovosezonskog toplinskog vala, evo kakvo nas vrijeme očekuje u danima pred nama

Nakon iznadprosječno i ekstremno toplog lipnja zakoračili smo u srpanj, koji će vrlo vjerojatno obilježiti vrućina, ali i manjak oborina. Najviša temperatura zraka tijekom ovogodišnjeg lipnja bila je 35,4°C,a početkom srpnja u hladu smo mjerili 35,8°C.

Na području Virovitice 18. srpnja 2007. godine izmjerenoi je 38,3°C, što je najviša temperatura zraka za područje Virovitice od početka mjerenja (1951. godine) tijekom srpnja.

Višegodišnji prosjek oborina tijekom srpnja na području Virovitice je 77,3 mm. Najsušniji srpanj imali smo 1952. godine kada je palo 5,2 mm oborine, a najkišovitiji srpanj bio je 1972. godine kada je palo 319,8 mm oborine.

U prosjeku tijekom srpnja imamo 8 vrućih dana i jednu neugodnu toplu ili tropsku noć. Godine 2015. imali smo 8 neugodno toplih ili tropskih noći.

Do kraja tjedna pratit će nas postupno stabilnije i sunčanije vrijeme. Uz više oblaka očekujemo gdje koju kišnu kap ili kratkotrajne pljuskove tijekom četvrtka do kraja dana i tijekom petka. Tijekom subote i nedjelje trebalo bi se zadržati suho i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka će biti prosječne ili neznatno niže za početak srpnja. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 15 do 18, a najviše dnevne od 25 do 29 stupnjeva. Napokon ćemo lakše disati. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. UV-indeks umjeren, visok i vrlo visok.

U tjednu pred nama očekujemo postupan porast temperature zraka. Ponovno vruće. Do kraja tjedna vjerojatno ponegdje i vrlo vruće. Sunčanih razdoblja neće nedostajati. Trebalo bi se zadržati suho. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 13 do 19, a najviše dnevne od 24 do 31 stupanj. U dane vikenda nerijetko iznad 35 Celzijevih stupnjeva. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova početkom tjedna. Od sredine tjedna pretežno južnih smjerova. UV-indeks visok i vrlo visok.

(www.icv.hr, kp)