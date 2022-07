Novi Zakon nema milosti za ponavljače: Evo u kojim sve slučajevima možete ostati bez vozačke dozvole

Zakonski izrijekom propisuje izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom za ponavljače i to u trajanju od najmanje 6 mjeseci

Novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama doista nema milosti za ponavljače pojedinih prekršajnih djela. Novost je da su obligatorno propisane minimalne duljine trajanja zaštitnih mjera zabrane upravljanja vozilom za pojedine prometne prekršaje. Što da vam kažemo nema ničeg u ponudi ispod tri mjeseca! Statistike su neumoljive, povrijeđenih i mrtvih na prometnicama ne manjka i stoga se ide oštro do jako oštro novim kaznama, pri tom kako to kažu obični vozači radi se o prekršajima koji se svakom mogu dogoditi i događaju se na žalost, više nego često, piše HAK revija.

Osobito se rigorozan tretman predviđa za hvatanje semafora! Viđali smo svi taj prizor, pali se na semaforu crveno ali majstor prolazi. Ne samo da ne smanjuje brzinu kretanja već nemilosrdno gazi po gasu iako je crveno, sve u nakani da prođe raskrižje prije nego se onima iz drugog smjera upali zeleno! I prolazi, tili čas, kroz ušicu igle prije nego startaju oni drugi na zeleno. Hvatanje semafora ovim zakonskim prijedlogom postaje vrlo skupa igra. Rulet za koji zakonodavac više nema milosti. Niti malkice! Vozača koji ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla bez smanjenja brzine kretanja vozila ili se ne zaustavi vozilom na dva ili više znakova crvenog svjetla čeka kazna od 10.000,00 do visokih 20.000,00 kn ili čak kazna zatvora u trajanju do šezdeset dana. Budete li proglašeni krivim za taj prekršaj dolazi i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od minimalno 6 mjeseci ako je prekršaj počinjen drugi put te najmanje 12 mjeseci ako je počinjen treći odnosno svaki sljedeći put. Uz sve to budete li pravomoćnom odlukom proglašeni krivim za isti taj prekršaj stiže i upis od čak šest negativnih bodova u meritornu evidenciju.

Slijedom navedenog ukoliko ste ovisnik o adrenalinu kojeg potičete nabijanjem gasa radi žestokog prolaska kroz crveno koje se netom pojavilo na semaforu, toplo preporučujemo da još prije nego zakonske izmjene budu usvojene počnete poduzimati ozbiljne mjere radi odvikavanja od te ovisnosti. Sve to dok ne bude prekasno!

Zatvor je predviđen i za prekoračenje dozvoljene brzine kretanja izvan naselja. Zatvor! Dobro ste pročitali za prekoračenje brzine koja je za više od 50 km/h veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine na cesti izvan naselja umjesto dosadašnje novčane kazne u rasponu od 3.000,00 do 7.000,00 kn predlaže se propisivanje kazne od 5.000,00 kn do 15.000,00 kn ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Pored toga vozaču koji počini taj prekršaj izreći će se i zaštita mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 3 mjeseca ako je prekršaj počinjen drugi put te najmanje 6 mjeseci ako je počinjen treći odnosno svaki sljedeći put. Ne, to nije sve! Pored toga računajte i na tri negativna prekršajna boda upisana u evidenciju, budete li pravomoćnom odlukom proglašeni krivim za taj prekršaj.

Ignoriranje je također u fokusu zakonodavca. Ignoriranje osoba koje vas nerviraju u svakodnevnom životu možda jest korisno za mentalno zdravlje. Međutim kad je riječ o policijskim službenicima i znakovima na cesti nemojte to činiti, a osobito nemojte to ponavljati. Evo samo da znate, ponavljanje ignoriranje zahtjeva izraženih pomoću znakova ili po naredbama policijskih službenika ili drugih ovlaštenih osoba sankcionira se i zaštitnom mjerom zabranom upravljanja motornim vozilom. Vozaču koji je proglašen krivim za djelo postupanja suprotno zahtjevu izraženom pomoću znaka ili po naredbi policijskog službenika, odnosno druge ovlaštene osobe izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 6 mjeseci ako je prekršaj počinjen drugi put a 12 mjeseci najmanje ako je počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

Pored ovih gore izdvojenih prekršaja imajte na umu da novi zakon izrijekom propisuje izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom za ponavljače i to u trajanju pazite od najmanje 6 mjeseci ako je prekršaj počinjen drugi put, te minimalno 12 mjeseci ako je počinjen treći odnosno svaki sljedeći put za još čitav niz prekršaja.

Nema milosti za ponavljače!

(revijahak.hr)