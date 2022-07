Od subote nova pravila za električne romobile, ali i role i skateboarde: Nikuda bez kacige, slušalice samo u jednom uhu i niz drugih pravila

U subotu, 30. srpnja na snagu stupa izmijenjen Zakon o sigurnosti prometa na cestama kojim su uvedena pravila za vozače električnih romobila i drugih “pomoćnih” sredstava.

Naime, u izmijenjenom Zakonu romobili, role i skateboardi okarakterizirani su kao pomoćna pješačka sredstva, dok električni romobili, monocikli, segwayi i slična prijevozna sredstva koja se pokreću na motor pripadaju kategoriji osobnih prijevoznih sredstava.

Osobnim prijevoznim sredstvima smatraju se vozila s elektromotorom ne jačim od 0,6 kW i koja na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h, a koja nemaju sjedeća mjesta. Električni romobili koji voze brže od 25 km/h moraju biti homologirani i registrirani.

KAZNE ZA VOŽNJU BEZ KACIGE

Ono što je “najveća” novost, obveza nošenja kacige. Svi vozači romobila, rola i koturaljki moraju nositi kacigu, u suprotnom slijedi kazna od 300 kuna.

Kacige su osim za njih, obvezne i za bicikliste mlađe od 16 godina koji će u suprotnom dobiti kaznu od 300 kuna, dok će motoristi zbog vožnje bez zaštitne kacige biti kažnjeni s 1000 kuna.

Novim Zakonom smanjila se kazna za slušalice u ušima za vrijeme vožnje sa sadašnjih 1000 na 300 kuna, a dopušteno je njihovo korištenje samo u jednom uhu.

POTREBNE REFLEKTIRAJUĆE OZNAKE

Obje kategorije vozila noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti moraju biti označeni reflektirajućim prslukom, reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom.

– Dok se na osobe koje se koriste pomoćnim pješačkim sredstvima, dakle običnim romobilima, rolama i koturaljkama, odnose pravila koja vrijede i za pješake, za vozači osobnih prijevoznih sredstava moraju se kretati biciklističkom trakom ili stazom. Tamo gdje nema izgrađene biciklističke trake ili staze, mogu se kretati nogostupom, ali tada moraju paziti na pješake između kojih se kreću. Problem kada nema niti biciklističke trake ili staze, ni nogostupa, tada se mogu kretati uz desni rub ceste jedan iza drugoga i to samo na cestama niže kategorije, dakle na županijskim i lokalnim ili nerazvrstanim cestama, a na kojima je brzina ograničena na 50 km/h. Korištenje tih vozila na državnim cestama i autocestama nije dozvoljeno – rekla je Anita Relić, policijska službenica za poslove prometne policije u PU virovitičko-podravskoj.

Novim Zakonom zabranjeno je upravljanje električnim romobilima i ostalim vozilima te kategorije djeci mlađoj od 14 godina.

– Osoba koja upravlja tim prijevoznim sredstvima ne smije biti pod utjecajem alkohola koncentracije veće od 0,5 grama po kilogramu. Na njemu smije biti samo jedna osoba, dakle ne smije se nitko voziti osim vozača – dodaje Relić.

Kada je riječ o prelasku ceste pješačkim ili biciklističkim prijelazom, ističe, vrijede pravila kao za bicikliste i pješake.

– Dakle kada dođu do pješačkog prijelaza trebaju sići s osobnog prijevoznog sredstva i prijeći hodajući. Nakon toga, kada izvrše provjeru, mogu se nastaviti voziti. Kada se kreću biciklističkom trakom ili stazom i iscrtan je biciklistički prijelaz, tada se oni, kao i biciklisti, smiju prevesti preko ceste, no tek nakon što dobro provjere mogu li to napraviti na siguran način – kaže Relić.

NEKOLIKO NESREĆA NA PODRUČJU VPŽ

Iako na području Virovitičko-podravske županije od “dolaska” električnih romobila na ulice nije bilo puno prometnih nesreća, većina onih koje su se dogodile bile su s težim posljedicama.

– Bilo je težih slučajeva s teško ozlijeđenim sudionicima u prometu. Nesreće su se dogodile prilikom prelaska preko pješačkog prijelaza. Stradale osobe na električnim romobilima krenule su se prevesti preko prijelaza, a vozači koji nailaze naravno da očekuju pješaka koji nailazi na taj pješački prijelaz, a ne nešto znatno brže kao što su električni romobili – rekla je Anita Relić.

(www.icv.hr, mp; foto: M. Rođak)