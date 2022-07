ORGANIZACIJSKI ODBOR Pripreme za 25. Viroexpo u punom jeku, već sada popunjeno više od 75 posto prostora

U Sali za sastanke Virovitičko-podravske županije, u održan je 1. sastanak Organizacijskog odbora Viroexpa 2022. Sajam će se nakon dvije godine odgode zbog koronavirusa, ove godine po prvi puta održati u rujnu, od 2. do 4. rujna, umjesto u „zimsko-proljetnom terminu“ kao do sada.

Prema riječima župana Igora Androvića, interes izlagača za jubilarno 25. izdanje sajma je veliko, pripreme idu svojim tijekom, unutarnji prostor je gotovo popunjen, a u tom smjeru ide i vanjski.

– Pripreme idu dobro, unutarnji prostor je gotovo popunjen do kraja, ostalo je još nekih dvadesetak posto mjesta i vjerujem da će se to popuniti do samog početka sajma. Isto tako popunjava se i vanjski izložbeni prostor. Sve dodatne i popratne sadržaje smo manje-više dogovorili i ono što je važno izlagači su jako zainteresirani da se održi sajam što smo uspjeli od njih čuti kada smo posjećivali druge sajmove. Pitali su hoće li se i kada održati Viroexpo i zbog toga smo odlučili da se sajam ove godine održi. Bilo bi previše da se treću godinu za redom ne održi sajam, a od iduće godine vjerujem da ćemo nastaviti u našem standardnom terminu u ožujku – rekao je župan Andrović te najavio i bogat popratni sadržaj, kao i sajamski vlakić koji će i ove godine biti atrakcija Viroexpa.

Pripreme za sajam su u punom jeku, potvrdio je i direktor sajma Bojan Mijok, koji je najavio kako će se ove godine u sklopu Viroexpa održati i 11. sajam agro proizvoda i opreme Agroexpo 2022.

– Što se tiče samog operativnog rada i samog organiziranja sajma više-manje je sve spremno. Ono što je najvažnije je to da smo popunjeni preko 75 posto i očekujem da će do kraja srpnja biti popunjeno 100 posto. Ove godine ćemo značajno pokušati pojačati vanjski dio izložbenog prostora što se tiče poljoprivredne mehanizacije i mislim da je to jako važno za našu županiju jer smo poljoprivredno orijentirana županija. Ove godine organiziramo i Agroexpo u sklopu Viroexpa. Tu ćemo organizirati ocjenjivanje meda. Znamo da je ocjenjivanje vina prošlo pa to neće biti, ali ove godine imat ćemo samo ocjenjivanje meda i dodjelu Zlatne žlice. Svi naši izlagači koji su inače na Agroexpu će biti aktivni na Viroexpu i nadam se da će ovaj termin biti dobar za sve njih. Također, biti će jako puno sadržaja, za svakog po nešto, naravno i za našu djecu. Aktiviralo se i dosta udruga što će dati dodatni sadržaj tako da očekujemo veliku posjećenost i možda najbolji sajam do sada – istaknuo je Mijok.

Važnost sajma za cijelu županiju pa i samu Viroviticu te prije svega gospodarstvo i poljoprivrednike, istaknuo je virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

– Zbog interesa izlagača i zbog samih građana smatramo da takvi sajmovi pridonose razvoju gospodarstva, da su jedinstvena prilika za promociju domaćih proizvoda, ali i da naši ljudi vide koji su to noviteti od poljoprivrede i svih mogućih djelatnosti koje obavljaju na ovom području. Ujedno je to prilika da se uz taj sajam spojimo s Agroexpom s obzirom da će se sajam ove godine održati u rujnu pa će poljoprivrednici moći predstaviti svoje proizvode. Tako da na taj način možemo predstaviti i Viroviticu, kao i ovaj cijeli dio županije našoj Hrvatskoj – rekao je gradonačelnik Kirin dodavši kako je sajma jedinstvena prilika i način da jedinice lokalne i regionalne samouprave pomognu proizvođačima u vidu promocije te sklapanja ugovora, koji, ističe, poslije sajma uvijek dobro idu.

Ove godine, županija partner sajma bit će Koprivničko-križevačka županija, a podsjetimo, nedavno je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prihvatilo biti pokrovitelj 25. Međunarodnog sajma Viroexpo.

Organizatori i pokrovitelji Viroexpa su: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK Županijska komora Virovitica, HOK Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije. Tehnički organizator je Viroexpo d.o.o.

Podsjetimo, u Organizacijskom odboru Viroexpa 2022 su: Igor Andrović (predsjednik); Ivica Kirin, Zlatko Pleša, Stjepan Kenjerić (zamjenici predsjednika) te članovi – Bojan Mijok, Marijo Klement, Jasna Abramović, Kristijan Toplak, Dalibor Per, Božidar Jeremić, Sanja Kirin, Kristijan Sabo, Martina Jakelić, Josip Mikolčić, Katarina Đurđević, Željko Iharoš, Emina Kovač, Tihana Harmund, Suzana Kolesarić, Robert Cenger, Predrag Mrmoš.

(www.icv.hr, žđl, foto: Ž. Đaković Leš)