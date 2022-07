Počinje i ‘lov na lovce u mutnom’: Tajni kupci počinju ‘snimati’ preračunavanje cijena u euro

Nakon što je Vijeće EU prije tri dana formaliziralo odluku o uvođenju eura u Hrvatskoj, Ministarstvo gospodarstva objavilo je i tko će biti tajni kupci za zaštitu potrošača u prelasku na novu valutu – prenosi poslovni.hr

Natječajem koji je proveden u proljeće odabrano je šest kandidata iz različitih dijelova Hrvatske, koji će polovicom kolovoza početi “snimati” kako se na terenu preračunavaju cijene roba i usluga tijekom obveznog dvojnog iskazivanja cijena.

To su Društvo potrošača Međimurja i Razvojna organizacija zaštite potrošača iz Selnice iz Međimurske županije, Centar za edukaciju i informiranje potrošača iz Bilja u Osječko-baranjskoj županiji, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača iz Zagreba, Udruga za zaštitu prava potrošača Splitski potrošač iz Splita, te Udruga Potrošački centar iz Rijeke.

Kako će raditi?

U idućih 30 dana sklopit će ugovor kojim će za aktivnosti mystery shoppinga dobiti od 112 do 120 tisuća kuna, a snimanja i informiranja potrošača obavljat će do kraja iduće godine, do kada će na snazi biti obveza dualnog iskazivanja cijena.

Predviđeno je da angažirane udruge na mjesečnoj razini prate kretanje cijena i korektnost preračunavanja i zaokruživanja cijena pregledavajući 50 do 60 različitih roba i usluga, i to na minimalno 10 prodajnih mjesta i pet mjesta na kojima pružanja usluga.

Udruge koje su odabrane na svojim web stranicama imaju obvezu redovito, do 15. u mjesecu, objavljivati rezultate do kojih su došli. Predviđeno je da stanje na terenu provjerava po pet ljudi koje će angažirati odabrana udruženja, a obilasci trebaju osim trgovaca obuhvatiti i benzinske postaje, mesnice, pekarne, kao i pružatelje usluga poput frizerskih salona i ugostiteljskih objekta. Po dva sata udruženja moraju osigurati i otvorene telefonske linije na kojima će potrošači moći dobiti informacije o onima koji pokušavaju profitirati.

Uskoro i u HNB-u

Kako je Poslovni dnevnik prvi pisao, i Hrvatska narodna banka angažirat će “tajne kupce” kako bi nadzirala kakve se prakse provode na bankovnim šalterima, ali i kod drugih kreditnih posrednika u njezinoj ingerenciji.

(poslovni.hr)