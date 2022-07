Pokaznim vježbama i prezentacijom opreme u centru Virovitice, PU virovitičko-podravska u svoje redove želi privući nove mlade snage

Policijska uprava virovitičko-podravska danas (srijeda) je, ispred Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici održala promociju policijskog zanimanja. Svoju djelatnost zainteresiranim učenicima i građanima predstavili su prometna policija, temeljna i interventna jedinica.

Podsjetimo da su još uvijek u tijeku prijave za Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka te natječaja za Program upisa u III. razred Policijske škole “Josip Jović” za stjecanje strukovne kvalifikacije za isto zanimanje.

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 480 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023. godini, a rok za podnošenje prijava je od 11. travnja do 15. kolovoza. Program će započeti sukladno epidemiološkoj situaciji u to vrijeme, najranije 19. rujna 2022. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva unutarnjih poslova, policijski službenici PU virovitičko-podravske odlučili su se na današnju akciju kako bi motivirali i privukli nove mlade snage u svoje ‘redove’. Tom prigodom dijelili su promotivne letke, održali prezentaciju oružja i ostale opreme koju koriste u svom radu, bio je tu i pas za detekciju droga, a svi nazočni imali su prilike vidjeti i kako izgledaju policijski “presretač”, motocikl, “marica” i čamac za spašavanje.

-I ove godine povodom objave natječaja za upis naših novih kolega u policijsku školu, odlučili smo napraviti prikaz rada policije i PU virovitičko-podravske, kao i MUP-a općenito. Ovdje smo izložili opremu koju koriste naši policijski službenici u svom radu, a pokazali smo i vježbe Interventne jedinice policije. Ovom prezentacijom želimo privući mlade ljude za upis u 3. i 4. razred srednje policijske škole, ali i osobe do 28 godina starosti, da se prijave za tečaj kako bi dobile prekvalifikaciju u policijskog službenika. Isto tako, ovom prilikom htjeli smo pokazati da policija nije samo ona klasična policija koju vidite na ulici, da to nije samo policajac u patroli koji zaustavlja vozila i slično. Kako se razvija društvo, tako se razvijaju i policijska služba i policijska zanimanja. Mi u svojim redovima tražimo razne profile, od ekonomista, pa sve do informatičkih stručnjaka i naravno sportaša – rekao je tom prigodom načelnik PU virovitičko-podravske, Siniša Knežević.

Posebno zanimljive i atraktivne bile su demo pokazne vježbe u ‘režiji’ Interventne jedinice policije kojima je prikazana pravilna uporaba i rukovanje vatrenim oružjem, kao i razne tehnike borilačkih vještina.

-U našem postupanju postoje razne situacije, a naša domena je spriječiti narušavanje javnog reda i mira i osigurati veće skupove uglavnom zabavnog i sportskog karaktera. Unutar jedinice imamo specijalistički tim koji se obučava iz djelokruga rada nekih talačkih situacija, odnosno specifičnih postupanja uhićenja. Naravno i ostali policijski službenici sudjeluju u tome, samo što je uloga tog tima ta specijalnost. Obuka je svakodnevna, rano ujutro imamo ‘brifing’, nakon toga slijedi trening, tu je i obuka rada s oružjem, rad na fizičkoj kondiciji i snazi, borilačkim vještinama, pucanje i sve ostalo što je iz naše domene posla – naglasio je zapovjednik voda Interventne jedinice policije, Renato Biro.

Mladi policajac Matej Njegač u službi je tek godinu dana, a kako i sam kaže, posao je zanimljiv i ono najbitnije, nije monoton…

-Oduvijek me privlačio rad s ljudima, a veliku ulogu odigrao je i moj otac koji se ovim poslom bavio dugih 30 godina. Svaki je dan na radnom mjestu drugačiji, zanimljiv i svi imaju priliku napredovati. Bilo je naravno i teških dana, ali sve se to ‘prebrodi’ kad radite s ljudima koji su uvijek spremni pomoći, motivirati i koji imaju puno iskustva. Školovanje je također bilo zanimljivo i ovim putem pozivam sve zainteresirane nek se prijave na natječaj jer sigurno neće požaliti – rekao je za kraj Matej Njegač, koji trenutno radi kao temeljni policajac u PP Virovitica.

Tijekom školovanja, važno je napomenuti, osigurani su stipendija, besplatan smještaj i hrana, ali i besplatna oprema (školski pribor, udžbenici, sportska oprema i odora), kao i mogućnost izbora liječnika opće medicine i stomatologa. Nakon školovanja čeka vas siguran posao, kao mogućnost napredovanja i nastavak školovanja, te zanimljiv i dinamičan posao. Detalje natječaja pogledajte OVDJE.

Zavirite u fotogaleriju, donosimo djelić atmosfere s pokaznih vježbi…

(www.icv.hr, ts, ib, foto: T. Szabo)