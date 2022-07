Poznati virovitički ugostitelji Dejan i Ana otkrivaju tajnu punih terasa: Gostima morate ponuditi nešto drugačije

U vrijeme kada se u Virovitici na gotovo mjesečnoj bazi otvaraju i zatvaraju ugostiteljski objekti s gotovo istovjetnom ponudom „klasičnih“ pizza, hamburgera, jela s roštilja i slično, mladi ugostiteljski par Dejan Herceg i Ana Banićević, vlasnici Chocolate cafea i Kafeterije #ajnakavu punim terasama svjedoče kako se iskorak u nešto drugačije i novo, kad se kreće u vlastiti posao, itekako isplati.

Danas su njihovi lokali na špici, na virovitičkoj šetnici, omiljeno mjesto za sve generacije, od djece koja najčešće dolaze s društvom na palačinke, do umirovljenika koji uživaju i kavi ili čaši prirodnog soka. Navečer se uživa u svjetski poznatim koktelima koje Dejan uvijek pomno priprema.

– Drago nam je što su naši gosti prepoznali onu ‘vibru’ koju smo htjeli stvoriti kad smo otvarali lokale. I Ana i ja imali smo bogato iskustvo rada u sezoni upravo u ugostiteljstvu. Ona je s Korčule i radila je na tom dijelu Jadrana, ja sam bio na Sjevernom Jadranu i u Dubrovniku na Stradunu u sezonama. Kad smo pokretali nešto svoje, znali smo točno što gostima jednog želimo ponuditi. To je nešto drugačije, ukusno i svježe pripremljeno, uz ugodan ambijent. I sami volimo otići u neki lokal kad smo izvan Virovitice i nešto fino pojesti i popiti pa smo se ponajprije vodili po samima sebi – ističe Dejan.

Bio je to san s kojim su ambiciozno krenuli, kad su pripreuzeli „stari“ Palačinka bar. Odlučili su da će renovirati cijeli lokal, pretvoriti ga u nešto potpuno novo. Dali su mu ime Chocolate cafe.

Palačinke su, naravno, bile prioritet, ali nisu htjeli da se gosti zaustave samo zbog njih, već da u njihovom lokalu prepoznaju mjesto na koje će navratiti u svako doba: na prvu jutarnju kavu, nešto slatko uz doručak, slane palačinke, omlet ili sendvič, desert za popodne, koktel, vino ili prirodni sok…

POČETNIČKE MUKE SE ISPLATILE

-Krenuli smo s pripremama i mogu vam reći da je bilo jako puno suza tih prvih dana prije otvaranja u ožujku – sa smiješkom danas govori Ana, prisjećajući se početničkih muka koje će sigurno biti poznate svim novopečenim obrtnicima.

– Peć za pizzu, nakon tri mjeseca renoviranja, nam nije funkcionirala kako treba. Sutra trebamo otvoriti, a palačinke se prelijevaju, trgaju. Mali frižider koji smo trebali koristiti za kvarljive namirnice doslovno je eksplodirao pored nas. Ja sam bila opečena, masna, umorna, cijeli dan i noć. Plakala sam doslovno svaku večer kad bismo se vraćali kući. Scena koju vjerojatno nikad nećemo zaboraviti je ona kad nam je velika teglica čokoladnog namaza pala na pod i razbila se.

Išli smo u prvu nabavu, još nismo znali ni koliko toga nam uopće treba za početak. Kupili smo mlijeko, jaja, brašno i po četiri velike tegle namaza. Dejan ih je unosio u lokal. I tad mu je jedna pala, razbila se. Samo smo se pogledali u očaju. Razbila se samo staklenka, jasno. No, nama, kao da su se s njom svi snovi tog trena razbili – iskreno kaže Ana.

Vrijeme je pokazalo kako je to bio samo jedan od niza trenutaka u kojem su odlučili da povratka nema i da se samo ide dalje. Otvorili su tog jednog petka. U ponedjeljak, dva dana kasnije, zbog velikog broja gostiju, već su tražili dodatne radnike.

Od početnih četiri, danas zapošljavaju njih 13 u svoja dva lokala. Od prvih 20 jaja za prvu turu palačinki i nekoliko litara mlijeka te pet kilograma brašna, danas su to količine sastojaka po koje se ide kombijem, na tjednoj bazi. Nastoje ići uz korak s potrebama gostiju, pa svake godine nešto novo stave na meni. Prebrodili su korona krizu, zdravstvene probleme, turbulencije na tržištu i danas s velikim planovima razmišljaju o budućnosti.

NOVE VJEŠTINE

Dejan svake godine velik dio vremena izdvoji za stjecanje novih znanja – od završene škole za barmena do danas prošao je niz edukacija i tečajeva, između ostalih, i one u Berlinu. Među posljednjima je i ona za pripremu „specijalne“ kave, za istinske ljubitelje ovog napitka za koji mnogi kažu kako pokreće svijet. Dejan, koji već ima bogato iskustvo kao barista, danima je otkrivao kavu na drugi način; mirise, arome, note…Zatim načine pripreme, ali i posluživanja.

Jer, kaže, u ugostiteljstvu su šalica, tanjur, način na koji poslužiš gosta priča za sebe i ponekad odlučujući faktor hoće li ti se gost vratiti ili ne, uz hranu ili piće koje mora biti na nivou.

– Surađujemo s vrhunskim dobavljačima i proizvođačima, kvaliteta namirnica sam je oduvijek prioritet. Ova specijalna kava, koja nam je novina, namijenjena je gostima koji su baš kavoljupci, koji uživaju u njoj, pa čak i sami. Želimo biti drugačiji, ali s kvalitetom, pa u pripremi imamo još dosta toga novog, ali nećemo sve otkrivati odmah – tajanstveno kaže Dejan. Virovitičani u ovom slučaju znaju da mogu očekivati gotovo sve – ovaj par priredio im je dosad ledeni gin šank, gin vikendi, kombinacije ukusnih napitaka, napitci koji osvježavaju, nagradne igre…

USPJELI U VIZIJI

I, naravno, palačinke, u svim okusima i sa svim mogućim dodatcima. Ova slastica, razlog je zbog koje se na palačinke danas radije dolazi u grad, nego ih se peče kod kuće. Ujedno, odaje nam Dejan, sve češće postaju glavno jelo na trpezi za rođendane, obljetnice, proslave.

-Plata od palačinki nam je pravi hit, vozili smo ih čak u Zagreb na jedan događaj. Slane pa slatke, šarenilo boja i okusa razlog je zašto su omiljene i djeci i odraslima – kaže Dejan, dok se Ana nadovezuje zašto danas mogu reći da su uspjeli u svojoj viziji s kojom su kretali.

– Za jedan od stolova nedavno je sjelo nekoliko djevojaka sa svojim društvom. Prije samo par godina to su bile prvašice i na ovoj terasi sjedile sa svojim roditeljima. Naučile su da ovdje mogu doći s prijateljicama, osjećati se ugodno, uživati u druženju i slasticama. To nam je bilo tako lijepo vidjeti, da su naš lokal prepoznali kao „svoje mjesto“ – ističe.

I za kraj, za sve one koji još nisu otkrili ove lokale, vlasnici napominju kako nisu samo za „ljubitelje palačinki“. – Znalo se dogoditi da se gosti nećkaju, ne znaju smiju li sjesti ovdje ako im se samo pije kava ili sok. Vjerojatno je to ista dilema kao i kad dođete u restoran, nećete naručiti samo piće. No mi imamo kafiće, njih dva, dođite samo na čašu vode dok je vruće, ako ništa drugo ne želite. Bit će nam drago ugostiti vas – ističu ovi vrijedni mladi ljudi.

(www.icv.hr, mlo, foto: privatni arhiv)