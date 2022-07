Predsjednik Hrvatskog sabora posjetio Osijek: Brojke su ohrabrujuće, velika sredstva iz fondova EU i državnog proračuna slijevaju se na područje OBŽ i Osijeka

U sklopu svoga posjeta Osijeku predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sastao se s osječko-baranjskim županom Ivanom Anušićem, osječkim gradonačelnikom Ivanom Radićem i njihovim suradnicima. Na radnom sastanku bila je i ministrica regionalnog razvoja in fondova EU Nataša Tramišak te saborski zastupnici Goran Ivanović i Stipan Šašlin, a razgovaralo se o projektima koji se razvijaju na području Osječko-baranjske županije i grada Osijeka, ukupnom stanju gospodarstva te projekcijama budućeg rada i života na ovom području.

– Hrvatski sabor je vrlo bitan za funkcioniranje jedinica lokalne i regionalne samouprave. Tako je niz bitnih i dobrih odluka na razini Sabora doneseno i za područje istočne Hrvatske i Osječko-baranjske županije, a jedna od njih je izmjena statističkih regija kojom smo napokon iz statističke regije, gdje smo bili sa Zagrebom, ušli u Panonsku regiju, što nam omogućava bolji i kvalitetniji razvoj projekta kroz EU i kroz sve što činimo – rekao je župan Ivan Anušić.

Naglasio je važnost projekta poput Gospodarskog centra i Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće, koje gradi Županija u partnerstvu s Gradom Osijekom, a uz sufinanciranje sredstvima europskih fondova, Vlade RH, MRRFEU i Ministarstva poljoprivrede. Projekt Regionalnog distribucijskog centra OBŽ vrijedan je 107 milijuna kuna, a već u rujnu ove godine počet će s radom. Temeljni smisao njegova rada bit će osiguranje potpore malim proizvođačima voća i povrća kako bi njihovi proizvodi postali konkurentni. U prosincu će završiti i gradnja prve faze Gospodarskog centra, investicija vrijedna

70 milijuna kuna, kojom se dobiva novi moderni sajamski prostor, ali i institucije za potporu gospodarstvu. Već u prvoj fazi imat će 5.000 m2 zatvorenog i 15.000 m2 otvorenog prostora. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić naglasio je kako jučerašnji posjet predsjednika Vlade i današnji predsjednika Hrvatskog sabora govori kolika se pozornost daje istoku Hrvatske, Osječko-baranjskoj županiji i gradu Osijeku.

– Predsjednika Hrvatskog sabora informirali smo o aktualnim projektima na području grada Osijeka koji su vrijedni više od milijardu kuna, što do sada nikada nije bilo u tom obujmu, kao i dobrim gospodarskim i demografskim pokazateljima – rekao je gradonačelnik te zahvalio predsjedniku Sabora na potpori u tim aktivnostima.

– Uvijek je lijepo razgovarati o projektima koji se realiziraju na području Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, o svim pozitivnim pomacima koji su napravljeni posljednjih nekoliko godina te velikoj suradnji lokalne i regionalne razine, Vlade i Hrvatskog sabora. Brojke su zaista impresivne, a projekti u gospodarstvu, komunalnoj infrastrukturi, u zdravstvu i školstvu i svim javnim segmentima vrijedni su 7,6 milijardi kuna i potrebni da bi bolje i kvalitetnije živjeli. Ovo je bila i prilika za razgovor o budućnosti i svemu što zajedno želimo postići. Istok Hrvatske već je promijenio svoju vizuru o regiji koja može biti propulzivnija i progresivnija u svom gospodarskom razvoju te biti atraktivno mjesto za privlačenje stanovnika na ovo područje. Čekaju nas i nove prilike u vezi korištenja fondova EU u narednom razdoblju, iz NPOO i višegodišnjeg financijskog okvira do 2027. godine. Naime, završen je proces programiranja i jučer je poslan partnerski sporazum na suglasnost i odobrenje Europskoj komisiji. Dakle, nova sredstva i prilike nas čekaju, otvorili smo nove mogućnosti i za poduzetnike i gospodarstvenike, uz veće postotke podrške svima koji ovdje žele započeti svoje poslovanje, kao i mogućnost da najvažnije gospodarske grane s istoka Hrvatske dobiju priliku za snažniji rast i razvoj – kazala je ministrica Nataša Tramišak.

– Nakon dugih godina u kojima su Slavonija i Osječko- baranjska županija doživljavani na negativan način, što zbog političke nestabilnosti, odlazaka ljudi i gospodarske stagnacije, čini se, a to potvrđuju i brojke, da smo sada ušli u razdoblje u komu istok Hrvatske, osobito Osječko-baranjska županija i Grad Osijek rastu. Brojke su ohrabrujuće, velika sredstva iz fondova EU i državnog proračuna slijevaju se na područje ove županije i Osijeka te naravno imaju izravne posljedice na kvalitetu života ljudi. Riječ je o desecima i stotinama milijuna kuna za pojedine projekte, i to više nisu samo priče nego konkretni projekti, od kojih smo danas dva obišli. Osječko-baranjska županija i Grad Osijek izvrsni su primjeri da se mogu promijeniti trendovi te od onog što je nekad bilo negativno učiniti itekako pozitivne priče – poručio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Govorio je i o sinergijskom učinku u suradnji gradova i općina. – Kada imate političku stabilnost, kada grad i županija dobro funkcioniraju, tada je suradnja i prema državnoj razini puno snažnija, te kada imate ljude koji to razumiju kao što je ministrica Tramišak, onda se to zaista pretvara u konkretne financijske projekte i učinke. Zaista, mogu samo pohvaliti župana Anušića i gradonačelnika Radića i njihove suradnike te poželjeti da i dalje rade kao do sada – kazao je. Nakon sastanka, predsjednik Hrvatskog sabora Jandroković,, župan Anušić, gradonačelnik Radić i ministrica Tramišak obišli su gradilišta Gospodarskog centra i Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće.

(www.icv.hr, tj, foto: OBŽ)